Построили непригодные укрытия за 19 млн грн: должностным лицам сферы образования объявили подозрения

Политика
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Трое должностных лиц сферы образования получили подозрения, построив укрытия, которые не соответствуют нормам и требованиям ДСТУ. Бюджету нанесен ущерб на 19 миллионов гривен.
Офис генерального прокурора

На Полтавщине трое должностных лиц сферы образования нанесли ущерб бюджету государства на 19 миллионов гривен, построив непригодные укрытия для детей. Им сообщено о подозрении.

Об этом 25 июня сообщает Офис генерального прокурора в Телеграм-канале.

Следствие выяснило, что из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами сферы образования, учебные заведения получили укрытия, которые не соответствуют требованиям ДСТУ и государственных строительных норм. В результате этого подрядчики безосновательно получили из бюджета более 19 миллионов гривен.

Правительство выделило еще почти 3,7 миллиарда на строительство укрытий в школах и детсадахКабинет Министров Украины выделил 2,7 млрд гривен на строительство и ремонт школьных укрытий. Еще за 972 миллиона – в Украине построят 18 новых подземных укрытий в 9 областях.

Как отметили в Офисе генпрокурора, к делу причастны две бывшие чиновницы: одна – возглавляла отдел образования, молодежи и спорта территориальной общины в 2023 году, другая – бывший директор учебного заведения. Также подозрение получила действующий директор лицея.

Чиновница, возглавлявшая отдел образования в 2023 году, заключила договоры со столичным обществом на поставку 8 модульных укрытий. В дальнейшем она подписала расходные накладные, не проверив соответствие укрытий требованиям ДСТУ и строительным нормам.

«В результате шесть учебных заведений общины получили укрытия, непригодные для использования. Это подтверждено выводами строительно-технической и экономической экспертиз. Предприятие-поставщик безосновательно получило более 13,7 млн грн бюджетных средств», – сообщили в Офисе генпрокурора.

Вторая подозреваемая – действующий директор местного лицея – в 2024 году заключила договор с полтавским обществом на строительство укрытия для учеников. Во время выполнения работ она подписала акты приемки с завышенной стоимостью строительных материалов. Согласно выводам экспертиз, подрядчик безосновательно получил из бюджета более 1 млн грн, чем нанесен ущерб общине.

«Отдельно ювенальные прокуроры Миргородского района сообщили о подозрении бывшему директору учебного заведения. В 2023 году она подписала расходную накладную на поставку модульного укрытия для школы. Экспертизы установили, что укрытие также не соответствовало требованиям ДСТУ и государственным строительным нормам», – добавили правоохранители.

Ущерб территориальной общине составляет более 4,35 млн грн. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Ранее мы сообщали, что ВАКС конфисковал активы экс-начальника отдела налоговой Сумщины.

Также стало известно, что заместитель председателя Ровненского облсовета обжаловал 9 лет заключения за получение неправомерной выгоды и злоупотребление влиянием.

Кроме этого мы писали, что в Украине возведут и отремонтируют 79 подземных укрытий в школах и детских садах. На это Кабинет Министров выделил и распределил почти 3,7 миллиарда гривен.

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Офис генпрокурора Подозрение Образование Полтавская область Коррупция в Украине Укрытие
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