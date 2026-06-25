Построили непригодные укрытия за 19 млн грн: должностным лицам сферы образования объявили подозрения

На Полтавщине трое должностных лиц сферы образования нанесли ущерб бюджету государства на 19 миллионов гривен, построив непригодные укрытия для детей. Им сообщено о подозрении.

Об этом 25 июня сообщает Офис генерального прокурора в Телеграм-канале.

Следствие выяснило, что из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами сферы образования, учебные заведения получили укрытия, которые не соответствуют требованиям ДСТУ и государственных строительных норм. В результате этого подрядчики безосновательно получили из бюджета более 19 миллионов гривен.

20 апреля 2026, 14:55 Правительство выделило еще почти 3,7 миллиарда на строительство укрытий в школах и детсадах Кабинет Министров Украины выделил 2,7 млрд гривен на строительство и ремонт школьных укрытий. Еще за 972 миллиона – в Украине построят 18 новых подземных укрытий в 9 областях.

Как отметили в Офисе генпрокурора, к делу причастны две бывшие чиновницы: одна – возглавляла отдел образования, молодежи и спорта территориальной общины в 2023 году, другая – бывший директор учебного заведения. Также подозрение получила действующий директор лицея.

Чиновница, возглавлявшая отдел образования в 2023 году, заключила договоры со столичным обществом на поставку 8 модульных укрытий. В дальнейшем она подписала расходные накладные, не проверив соответствие укрытий требованиям ДСТУ и строительным нормам.

«В результате шесть учебных заведений общины получили укрытия, непригодные для использования. Это подтверждено выводами строительно-технической и экономической экспертиз. Предприятие-поставщик безосновательно получило более 13,7 млн грн бюджетных средств», – сообщили в Офисе генпрокурора.

Вторая подозреваемая – действующий директор местного лицея – в 2024 году заключила договор с полтавским обществом на строительство укрытия для учеников. Во время выполнения работ она подписала акты приемки с завышенной стоимостью строительных материалов. Согласно выводам экспертиз, подрядчик безосновательно получил из бюджета более 1 млн грн, чем нанесен ущерб общине.

«Отдельно ювенальные прокуроры Миргородского района сообщили о подозрении бывшему директору учебного заведения. В 2023 году она подписала расходную накладную на поставку модульного укрытия для школы. Экспертизы установили, что укрытие также не соответствовало требованиям ДСТУ и государственным строительным нормам», – добавили правоохранители.

Ущерб территориальной общине составляет более 4,35 млн грн. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

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