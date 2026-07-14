Почти 60% украинцев не готовы платить за коммуналку больше даже ради стандартов ЕС – опрос

Большая часть населения (59%) Украины не готова пойти на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги даже под лозунгом евроинтеграционных реформ. Не убеждают респондентов даже гарантии правительства направить средства на модернизацию инфраструктуры в соответствии с нормами ЕС.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» с 29 по 30 июня 2026 года методом онлайн-опроса путем самозаполнения структурированной анкеты 1200 респондентов в возрасте 18 лет и старше по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий (статистическая погрешность – с вероятностью 0,95 не превышает 2,89% для показателей, близких к 50%) на специализированной платформе для проведения опросов «Lemur» (CAWI – Computer Assisted Web Interviewing).

При этом треть украинцев (34%) отметила, что категорически не готовы к росту расходов. Еще 25% – выбрали вариант «скорее не готов(а)».

18 февраля 2026, 11:47 Сколько платят за свет европейцы: сравнение тарифов Сравнение тарифов на электроэнергию в странах Европы и Украине – на инфографике Слово и дело.

В то же время поддержать финансово модернизацию ЖКХ готовы суммарно менее трети респондентов – 32,5%. Однако эта готовность в основном является шаткой и неуверенной: 25% опрошенных отметили, что они лишь «скорее готовы», и только 7,5% респондентов выразили полное и всецелое согласие платить больше за коммунальные услуги при условии, что эти дополнительные средства будут гарантированно направлены на модернизацию инфраструктуры по европейским стандартам.

Не определились с ответом 8,5% опрошенных.

Стоит отметить, что мужчины несколько чаще готовы платить больше за коммунальные услуги при условии, что эти дополнительные средства будут гарантированно направлены на модернизацию инфраструктуры по европейским стандартам, чем женщины.

Суммарно положительный ответ («полностью» или «скорее» готовы) дали 37% мужчин против 29% среди женщин (при общем показателе 32,5%). В то же время среди женщин фиксируется более высокий уровень отказа от потенциального повышения тарифов – суммарно варианты «скорее не готова» и «категорически не готова» выбрали 63% респонденток против 54% среди мужчин.

Также показательно, что самая молодая группа респондентов (18–29 лет) несколько чаще других демонстрирует бескомпромиссное согласие с вариантом «полностью готов(а)». Такой ответ выбрали 10% (при общем показателе 7,5%). Среди молодежи зафиксирован и самый высокий уровень неопределенности – 14% ответили «затрудняюсь ответить» (при общем показателе 8,5%).

Регионы

Наиболее лояльными к возможному повышению тарифов под гарантии модернизации оказались жители Южного региона и столицы. Суммарная готовность – 39% и 38% соответственно.

В то же время в Центральном регионе проявляют наименьшую готовность платить больше – суммарно только 26%, при этом 64% скорее или категорически не готовы платить больше за коммунальные услуги.

На Востоке зафиксирован самый высокий уровень общей неготовности к дополнительным расходам – суммарно 66%. А у опрошенных на Севере зафиксирован высокий уровень неопределенности – 15% выбрали вариант «затрудняюсь ответить» (при общем показателе 8,5%), тогда как на Востоке этот показатель является самым низким и составляет всего 3%.

Напомним, «Слово и дело» обнародовало результаты исследования, посвященного громадам и инфраструктуре. В частности, выяснилось, готовы ли украинцы к дополнительной финансовой нагрузке ради гармонизации со стандартами ЕС и включены ли в локальные процессы вроде собраний жильцов или толок.

Также недавно стало известно, что в ряде украинских городов выросли тарифы на холодную воду – как минимум вдвое, а кое-где и втрое. Коммунальные предприятия называют подорожание вынужденным шагом. Сколько стоит холодная вода в областных центрах – можно посмотреть на нашей инфографике.

А еще мы сравнивали, сколько платят за электроэнергию в Украине и странах Европы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.