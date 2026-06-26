Бойцы СБУ ударили по двум кораблям и парому оккупантов в Керчи, вспыхнул пожар

Воины «Альфы» Службы безопасности Украины поразили два российских судна военного обеспечения, паром и средства ПВО оккупантов в Керчи.

Об этом 26 июня сообщила Служба безопасности Украины в официальном Телеграм-канале.

В рамках 40-дневной операции, которую утвердил президент, бойцы СБУ атаковали дронами суда военного обеспечения, находившиеся на территории судостроительного завода «Залив» во временно оккупированной Керчи. Речь идет о кабельных кораблях проекта 15310 «Волга» и «Вятка». На обоих вспыхнул масштабный пожар.

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«В ходе спецоперации беспилотники СБУ также ударили по грузопассажирскому парому «Петропавловск», готовность которого составляла 96%. В результате ударов возник масштабный пожар», – говорится в заявлении СБУ.

Также были поражены средства противовоздушной обороны российских войск в районе Керченского пролива.

Как информируют правоохранители, «Волга» и «Вятка» строились для минобороны рф. Их назначение – развертывание системы гидроакустического наблюдения «Гармония» для подводной военной разведки. Кроме того, они могут устанавливать неконтактные мины для поражения кораблей, подводных трубопроводов, кабелей и других объектов критической инфраструктуры.

Стоимость каждого из этих судов составляет сотни миллионов долларов, подчеркнули в СБУ.

Кроме того, беспилотники СБУ поразили вооружение и радиолокационную станцию из состава зенитного ракетного комплекса С-400, который прикрывал район Керченского пролива.

«Работа СБУ по поражению российской военной инфраструктуры в ТО Крыму лишает врага возможности использовать полуостров в качестве логистического и военного хаба. А уничтожение средств ПВО – открывает путь для новых высокоточных ударов и вывода из строя кораблей и портовой инфраструктуры», – объяснили в СБУ.

Напомним, на днях бойцы Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили в море сразу три морских безэкипажных катера войск российской федерации.

А до этого Военно-морские силы Вооруженных сил Украины нанесли ракетный удар по военному объекту Черноморского флота рф во временно оккупированном Севастополе. Удар был нанесен береговым ракетным комплексом «Нептун» по объекту в бухте Стрелецкая.

Также мы сообщали, что бойцы «Альфы» ударили по военным объектам врага в ТО Крыму. В частности, поражены средства ПВО вдоль Керченского пролива и два аэродрома оккупантов.

Тем временем четвертый по мощности НПЗ рф остановил работу после атаки украинских БПЛА.

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