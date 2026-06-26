Еще две страны ЕС против части новых санкций для россии – Bloomberg

Франция и Италия сомневаются по поводу некоторых положений нового, 21-го пакета, санкций Европейского Союза против россии.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

9 июня 2026, 15:46 Глава Еврокомиссии представила 21-й пакет санкций ЕС против россии: что в него войдет Урсула фон дер Ляйен представила новый, 21-й пакет санкций против россии, который теперь должны рассмотреть и утвердить государства-члены ЕС.

По данным собеседников агентства, Рим и Париж не возражают против идеи запрета въезда в ЕС для бывших российских военнослужащих, однако обеспокоены тем, что нынешняя редакция документа может привести к более широкому запрету на въезд для граждан россии в целом.

Также страны считают, что подобные ограничения целесообразнее вводить через визовую политику, а не в рамках санкционного механизма ЕС.

Обсуждение нового пакета санкций продолжается на фоне стремления Евросоюза усилить давление на Москву из-за полномасштабного вторжения в Украину. Ожидается, что документ будет вынесен на обсуждение государств-членов в пятницу.

Среди ключевых элементов 21-го пакета – ограничения против банковского сектора, криптовалютных операторов, танкеров, помогающих обходить санкции, а также новые меры по экспорту российских энергоносителей.

Отдельно обсуждается механизм ограничения цены на российскую нефть. Часть стран выражает сомнения по поводу предложенных изменений, в частности из-за возможного роста предельной цены в случае колебаний мирового рынка.

Также в ЕС рассматривают распространение санкций на танкеры, транспортирующие российский сжиженный газ, а также новые ограничения по импорту отдельных видов российской рыбной продукции и критически важных сырьевых товаров.

По данным Bloomberg, часть государств-членов ЕС призывает к более осторожному внедрению новых мер и более длительным переходным периодам для отдельных ограничений.

Напомним, в этом месяце лидеры всех 27 государств Евросоюза единогласно решили продлить экономические санкции против рф сразу на год. Ранее ограничения пересматривали каждые полгода, что регулярно давало отдельным странам шанс для шантажа и блокирования решений.

Кроме того, Совет ЕС недавно расширил санкционные списки против лиц и компаний, поддерживающих российскую агрессию против Украины. Под новые ограничения, в частности, попали структуры и лица, ответственные за иностранное вмешательство и манипуляции в информпространстве.

Вместе с тем, во время обсуждения предыдущего, 21-го пакета санкций Евросоюза против рф, сопротивление оказывала Болгария. София выступила против из-за попытки внести в черный список главу РПЦ патриарха Кирилла.

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