Пенсия для украинцев за границей: как оформить онлайн и какое обязательное условие

Украинцы, находящиеся за границей, могут оформить пенсию дистанционно, однако для этого необходимо выполнить обязательное условие.

Об этом в ответе на запрос «РБК-Украина» сообщила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Татьяна Король.

11 мая 2026, 10:27 Какой стаж необходим для выхода на пенсию по возрасту Фактический возраст выхода на пенсию по старости в Украине зависит от страхового стажа. Сколько лет нужно проработать, чтобы получить пенсию, превышающую социальную – на инфографике.

По ее словам, подать заявление на назначение пенсии онлайн можно только при наличии открытого банковского счета для социальных выплат. Без такого счета дистанционное оформление пенсии недоступно.

Сервис подачи заявления работает через веб-портал Пенсионного фонда Украины. Для входа в систему необходимо иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП), без которой подать документы невозможно.

Сначала заявитель заполняет персональные данные, адрес, реквизиты документов и контактную информацию. Далее система предлагает пройти анкету-опрос для определения необходимого пакета документов. После этого пользователь загружает сканированные копии документов.

После заполнения всех данных система формирует заявление, которое можно отредактировать, распечатать или подписать КЭП и отправить в Пенсионный фонд.

Отслеживать статус рассмотрения заявления можно онлайн, без необходимости посещать отделение.

Напомним, в Украине разрешили подтверждать страховой стаж без трудовой книжки – в начале мая соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.

Также сообщалось, что отдельные категории украинских пенсионеров могут получать ежемесячную надбавку к пенсии в размере почти 1300 гривен. Выплата назначается только при определенных условиях и предоставляется не всем пенсионерам.