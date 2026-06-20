Пенсия для украинцев за границей: как оформить онлайн и какое обязательное условие

Украинцы, находящиеся за границей, могут оформить пенсию дистанционно, однако для этого необходимо выполнить обязательное условие.
Об этом в ответе на запрос «РБК-Украина» сообщила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Татьяна Король.
По ее словам, подать заявление на назначение пенсии онлайн можно только при наличии открытого банковского счета для социальных выплат. Без такого счета дистанционное оформление пенсии недоступно.
Сервис подачи заявления работает через веб-портал Пенсионного фонда Украины. Для входа в систему необходимо иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП), без которой подать документы невозможно.
Сначала заявитель заполняет персональные данные, адрес, реквизиты документов и контактную информацию. Далее система предлагает пройти анкету-опрос для определения необходимого пакета документов. После этого пользователь загружает сканированные копии документов.
После заполнения всех данных система формирует заявление, которое можно отредактировать, распечатать или подписать КЭП и отправить в Пенсионный фонд.
Отслеживать статус рассмотрения заявления можно онлайн, без необходимости посещать отделение.
Напомним, в Украине разрешили подтверждать страховой стаж без трудовой книжки – в начале мая соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.
Также сообщалось, что отдельные категории украинских пенсионеров могут получать ежемесячную надбавку к пенсии в размере почти 1300 гривен. Выплата назначается только при определенных условиях и предоставляется не всем пенсионерам.
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