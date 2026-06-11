Пенсионерам рассказали, как исправить данные при оформлении выплат онлайн

Общество
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В Пенсионном фонде напомнили, если при оформлении пенсии онлайн найдены ошибки в фамилии или указаны неверные данные о месте жительства, это можно исправить в онлайн-режиме в несколько шагов.
Скриншот с веб портала ПФУ

В Пенсионном фонде Украины заявили, что ошибки в данных для оформления пенсии онлайн можно исправить в личном кабинете на вебпортале электронных услуг госучреждения.

Об этом пресс-служба Пенсионного фонда сообщила на своей официальной странице в Телеграме.

«Если в личном кабинете на вебпортале electronic услуг Пенсионного фонда Украины человек обнаружил неактуальные или ошибочные сведения о себе (в частности, в фамилии или адресе проживания и т.д.), ему нужно обратиться в орган Фонда для исправления / актуализации информации», – говорится в сообщении ПФ.

Какой стаж необходим для выхода на пенсию по возрастуФактический возраст выхода на пенсию по старости в Украине зависит от страхового стажа. Сколько лет нужно проработать, чтобы получить пенсию, превышающую социальную – на инфографике.

В госучреждении подчеркнули, что сделать это можно как офлайн, посетив ближайший сервисный центр, так и онлайн. В онлайн режиме это займет всего лишь несколько минут.

Как внести изменения онлайн – алгоритм действий

  • Во-первых, зайдите в личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

  • Далее – в левом боковом меню раздела «Коммуникации с ПФУ» выберите пункт «Анкета для изменения данных в Реестре застрахованных лиц» (далее – анкета).

  • После этого, заполните экранную форму анкеты.

  • На следующем шаге – поставьте отметку в чек-боксе «Я даю согласие на передачу и обработку моих персональных данных» и прикрепите скан-копию паспорта, других документов, подтверждающих актуальные / правильные данные (например, свидетельство о браке, изменении фамилии, имени, отчества).

  • После загрузки файлов, подпишите анкету с помощью КЭП: выберите файл ключа и введите пароль. Нажмите кнопку «Подписать и отправить в ПФУ».

  • Как отправите заявление, на экране появится сообщение «Запись сохранена и отправлена на рассмотрение в ПФУ».

  • На последнем шаге результат обработки заявления просмотрите в личном кабинете в разделе «Мои обращения». Как только специалист Фонда проработает анкету, обращение получит статус «Выполнено».

После того, как информация будет изменена, и данные в Реестре застрахованных лиц будут обновлены, можно подать заявление на назначение пенсии онлайн.

Напомним, в Украине продолжается переход на электронные трудовые книжки, и дедлайн для завершения основного этапа оцифровки бумажных документов определен на 10 июня 2026 года. Впрочем, у граждан останется возможность подавать данные и после этой даты.

Также украинцам сообщили, что после 10 июня обычные бумажные трудовые книжки останутся действительными даже после того, как все данные будут полностью переведены в цифровой формат. Вместе с тем, вся главная информация о стаже работы граждан отныне официально будет аккумулироваться и храниться в электронном реестре Пенсионного фонда.

Также в Украине на официальном уровне упростили процесс подтверждения страхового стажа для назначения пенсий.

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