Из администраций оккупированного Крыма срочно вывозят технику и документы – партизаны

Оккупационные администрации временно оккупированных рф Керчи и Феодосии в срочном порядке вывозят документы и технику с территории Крыма.
Об этом в пятницу, 3 июля, сообщили в партизанском движении «Атеш».
Партизаны утверждают, что гауляйтеры администраций во временно оккупированных россией Феодосии и Керчи получили срочный приказ от так называемых «властей Крыма» полностью эвакуировать ценные документы и технику. Срок выполнения – до 3 июля включительно.
Также агенты движения «Атеш» сообщают, что это распоряжение было доведено и до других администраций.
«На фоне этого распоряжения некоторые чиновники, имевшие доступ к служебному бензину, внезапно «заболели», оформили отпуска по состоянию здоровья и поспешно уехали подальше – в Краснодарский край», – говорится в сообщении движения.
Партизаны утверждают, что крымские коллаборационисты прекрасно понимают, что расплата за содеянное приближается, а российская ПВО их не спасет.
Напомним, в течение июня в Крыму обострился топливный кризис из-за систематических ударов Сил обороны по объектам нефтяной инфраструктуры и логистики оккупантов.
Так называемые «власти» полуострова объявили о закрытии детских лагерей до 1 сентября 2026 года. А неделю назад гауляйтер Крыма Сергей Аксенов объявил о введении чрезвычайного положения регионального характера, начиная с 13:00 26 июня.
Также мы сообщали, что бойцы Сил беспилотных систем ВС Украины поразили 12 электроподстанций и одну газораспределительную станцию на временно оккупированных территориях всего за последние 48 часов.
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