Кабмин перераспределил 220 млн грн из спецфонда на нужды обороны

Финансы
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Кабинет министров перераспределил дополнительно 220 млн грн специального фонда госбюджета на нужды сектора безопасности и обороны.
Фото: Армия Inform

Правительство перераспределило 220 миллионов гривен из специального фонда государственного бюджета на нужды сектора безопасности и обороны. В частности, из них 70 млн грн пойдут Министерству обороны на закупку вооружения.

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Как выросли расходы на зарплаты военным за время полномасштабного вторженияЗа годы полномасштабной войны выросли как численность вооруженных сил Украины, так и средний уровень денежного обеспечения их личного состава. «Слово и дело» показывает, сколько средств из бюджета уходит на зарплаты военнослужащих.

Как отмечается, эти средства пойдут на вооружение, разведку и подготовку бойцов. Кабмин распределил средства между тремя ведомствами:

  • 100 млн грн получит Министерство внутренних дел для Национальной гвардии на подготовку кадров;
  • 70 млн грн поступит Министерству обороны на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной техники;
  • 50 млн грн выделили Главному управлению разведки Минобороны на разведывательную деятельность.

«Конкретный перечень закупок включает БпЛА и комплектующие к ним, автомобильную и специальную технику, средства радиоэлектронной борьбы, а также другое материально-техническое имущество для подразделений», – говорится в сообщении.

В то же время, ведомство указывает, что эти средства ранее были аккумулированы как взносы на регулирование от предприятий в сферах энергетики и коммунальных услуг. При этом по состоянию на 1 мая они оставались неиспользованными в расходах НКРЭКУ, тогда как правительство имеет право направлять такие остатки на оборону.

Как известно, также правительство направило из специального фонда госбюджета 10,8 миллиарда гривен на закупку и производство вооружения для Вооруженных Сил Украины.

Напомним, недавно Счетная палата сообщила, что Кабмин использовал 96,3% резервного фонда бюджета в первом квартале 2026 года. Часть средств направили не по назначению, а долги и государственные риски выросли.

Также на днях парламент разблокировал средства ЕС на оборону и зарплаты военным.

На инфографике «Слово и дело» – сколько средств закладывало правительство в госбюджет для Минобороны за время большой войны.

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