Нардепу от «Слуг народа» Кузьминых избрана мера пресечения

Высший антикоррупционный суд 29 июня отправил нардепа от «Слуги народа» Сергея Кузьминых под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает ВАКС в официальном Телеграм-канале.

«Коллегия судей ВАКС частично удовлетворила ходатайство прокурора САП и применила к народному депутату Украины меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста», – говорится в сообщении суда.

Также Сергея Кузьминых обязали носить электронный браслет, а 49 тысяч 620 гривен ранее внесенного залога взыскали в бюджет государства.

Кроме этого, на обвиняемого возложены следующие процессуальные обязанности:

являться по каждому вызову в суд;

сообщать прокурору или суду об изменении своего места жительства или работы;

сдать на хранение в соответствующие государственные органы паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Следующее судебное заседание назначено на 09:30 утра 30 июня 2026 года.

Как сообщает «Суспільне», прокурор отметил, что Кузьминых умышленно затягивает дело своей неявкой с целью истечения сроков давности дела.

В свою очередь адвокат Кузьминых заявил, что к ходатайству прокурора о содержании под стражей должно быть предоставлено разрешение от генпрокурора или уполномоченного лица. Также адвокат заявил, что Сергей Кузьминых «не знал, не забирал и не открывал пакет», в котором была взятка.

Как известно, Кузьминых обвиняется в злоупотреблении влиянием по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины. Ранее его уже штрафовали из-за систематической неявки в суд по делу о получении взятки. А сегодня НАБУ задержало народного депутата.

Ранее НАБУ и САП обличили нардепа от СН Кузьминых на получении неправомерной выгоды. По данным следствия, он получил 558 тысяч гривен за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Также мы сообщали, что Высший антикоррупционный суд продлил до 21 августа срок содержания под стражей судьи Ренийского районного судов Одесской области Ивана Бошкова, но уменьшил ему залог с 1 млн грн до 500 тысяч грн.

А еще стало известно, что НАБУ и САП завершили расследование по делу нардепа Скороход о взятке.

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