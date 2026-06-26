Подозреваемый работник СБУ обжаловал меру пресечения по взяточному делу

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрит жалобу на меру пресечения в виде залога в размере почти 3,33 млн грн, примененную к работнику Службы безопасности Украины Дмитрию Новаку по взяточному делу.

Об этом идет речь в решении АП ВАКС от 23 июня, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд определил 3,33 млн грн залога работнику СБУ. Он также обязан: прибывать по каждому требованию; не отлучаться за пределы Киевской области; сообщать об изменении места жительства и/или работы; воздерживаться от общения с определенным списком свидетелей; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет. Защитник подозреваемого подал апелляционную жалобу на это решение.

«Назначить рассмотрение апелляционной жалобы адвоката подозреваемого (Новака – ред.) на определение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда о применении меры пресечения от 17 июня 2026 года», – говорится в решении.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили одного из сотрудников СБУ. По версии следствия, предприниматель через своего знакомого обратился к работнику СБУ для выяснения обстоятельств изъятия более 6 млн грн наличных в ходе обысков, проведенных в мае 2025 года на одном из предприятий в Запорожье. Однако вместо объяснений сотрудник СБУ предложил вернуть деньги за половину изъятой суммы. А потом предложил договориться за 150 тысяч долларов с правоохранителями не только о возврате всех изъятых средств, но и о закрытии дела.

Ранее НАБУ и САП разоблачили на взяточничестве работника одного из отделов столичного управления СБУ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.