САП обжаловала приговор экс-депутата Волынского облсовета

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрит жалобы на приговор, которым к 3,5 годам заключения был приговорен бывший депутат Волынского областного совета Валентин Кошельник за злоупотребление влиянием.

Такое решение 24 июня приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновным экс-депутата Волынского облсовета Кошельника. Ему назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года. До вступления приговора в законную силу суд постановил взять экс-депутата под стражу. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры и защитники обвиняемого подали апелляционные жалобы на этот приговор.

«Открыть апелляционное производство по апелляционным жалобам прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и защитников обвиняемого (Кошельника – ред.) на приговор Высшего антикоррупционного суда от 14 мая 2026 года. Установить участникам судебного разбирательства срок для подачи возражений на апелляционные жалобы до 6 июля 2026 года», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили депутата Волынского облсовета. Депутату инкриминировали получение неправомерной выгоды на сумму 35 тысяч долларов. За эти средства он обещал помочь гражданину в приобретении земельного участка, расположенного на территории одной из территориальных общин Волынской области, для создания на ней предприятия по утилизации отходов. Позже депутату сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием.

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