На трассе Одесса-Киев столкнулись микроавтобус с грузовиком: есть жертва и пострадавшие

Сегодня около 9 утра на трассе Киев-Одесса вблизи села Одаи произошло смертельное ДТП с участием грузовика и микроавтобуса.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Одесской области.

По предварительной информации, столкнулись грузовой автомобиль MAN и маршрутный микроавтобус Mercedes, осуществлявший частные пассажирские перевозки. В результате аварии, к сожалению, есть погибшие. Также известно как минимум о 9 пострадавших.

11 ноября 2025, 16:00 Сколько человек ежемесячно гибнут и травмируются в ДТП на дорогах Украины Началась Всеукраинская неделя безопасности дорожного движения. Слово и дело проанализировало, сколько людей ежемесячно погибали и травмировались в ДТП на дорогах Украины с 2023 по 2025 год. Также мы посчитали, сколько аварий произошло за последние пять лет.

Всего, по данным полицейских, в салоне микроавтобуса находились 15 пассажиров и водитель.

«На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и сотрудники сектора реагирования патрульной полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия», – говорится в сообщении Нацполиции.

Также полицейские отметили, что движение транспорта в направлении Одессы частично ограничено. На месте происшествия работают сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

По данным директора Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Эдуарда Кика, на месте трагедии количество пострадавших увеличилось до 9 человек. Один человек погиб до приезда медиков.

Напомним, 4 июля в Николаевской области произошла авария с 12 погибшими. Полицейские, прибывшие на место ДТП, опросили свидетелей и выяснили, что ДТП могло произойти из-за нарушения правил дорожного движения водителем Nissan Murano.

7 июля суд Николаева избрал меру пресечения водителю автомобиля Nissan Murano, который мог спровоцировать смертельное ДТП на Николаевщине.

Также мы сообщали, что под Киевом в результате ДТП на трассе погибли пять человек, есть травмированные.

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