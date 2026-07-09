На трассе Одесса-Киев столкнулись микроавтобус с грузовиком: есть жертва и пострадавшие

Сегодня около 9 утра на трассе Киев-Одесса вблизи села Одаи произошло смертельное ДТП с участием грузовика и микроавтобуса.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Одесской области.
По предварительной информации, столкнулись грузовой автомобиль MAN и маршрутный микроавтобус Mercedes, осуществлявший частные пассажирские перевозки. В результате аварии, к сожалению, есть погибшие. Также известно как минимум о 9 пострадавших.
Всего, по данным полицейских, в салоне микроавтобуса находились 15 пассажиров и водитель.
«На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и сотрудники сектора реагирования патрульной полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия», – говорится в сообщении Нацполиции.
Также полицейские отметили, что движение транспорта в направлении Одессы частично ограничено. На месте происшествия работают сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
По данным директора Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Эдуарда Кика, на месте трагедии количество пострадавших увеличилось до 9 человек. Один человек погиб до приезда медиков.
Напомним, 4 июля в Николаевской области произошла авария с 12 погибшими. Полицейские, прибывшие на место ДТП, опросили свидетелей и выяснили, что ДТП могло произойти из-за нарушения правил дорожного движения водителем Nissan Murano.
7 июля суд Николаева избрал меру пресечения водителю автомобиля Nissan Murano, который мог спровоцировать смертельное ДТП на Николаевщине.
Также мы сообщали, что под Киевом в результате ДТП на трассе погибли пять человек, есть травмированные.
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