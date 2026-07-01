СБУ поразила ангары с истребителями на аэродроме «Саки» в оккупированном Крыму

Национальная безопасность
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СБУ нанесла удар по военному аэродрому «Саки» в оккупированном Крыму. Беспилотники попали в ангары с авиационной техникой, где, вероятно, находились истребители Су-30 и Су-30СМ.
Аэродром «Саки» в 2025 годуАрхивное фото Planes Laps PBC/AP photo

Служба безопасности Украины нанесла удар по военному аэродрому «Саки» во временно оккупированном Крыму в рамках операции влияния на россию. Целью атаки стала инфраструктура аэродрома, в частности ангары с авиационной техникой.

Об этом сообщили в СБУ.

Как отмечается, беспилотники нанесли как минимум пять попаданий по ангарам, где хранились российские истребители.

Предварительно установлено, что на момент удара в двух ангарах находились самолеты Су-30 и Су-30СМ. После атаки в помещении, где находился Су-30СМ, возник пожар, что, по информации спецслужбы, свидетельствует о поражении цели.

Ориентировочная стоимость каждого такого самолета составляет от 30 до 50 млн долларов США, в зависимости от комплектации.

Напомним, в ночь против 26 июня сообщалось об атаке беспилотников по оккупированному Крыму. На аэродроме малой гражданской авиации под Керчью зафиксировали пожары.

Также недавно Силы обороны нанесли ряд ударов по военной инфраструктуре россии. Среди пораженных целей – железнодорожный мост в районе Ичок во временно оккупированном Крыму.

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