Взрывы, пожары и масштабные отключения света: что известно о ночных ударах в Крыму

В ночь на 6 июля временно оккупированный Крым подвергся масштабной атаке беспилотников. На фоне взрывов в нескольких городах полуострова произошли перебои с электроснабжением, а местные жители сообщают о пожарах и новых ударах по объектам инфраструктуры.

Об этом сообщают мониторинговый Telegram-канал «Крымский ветер» и так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

29 июня 2026, 17:09 Крымский капкан: как путин будет искать выход из ловушки ВСУ Украина системно разрушает логистику, энергетику и военную инфраструктуру оккупированного Крыма, превращая полуостров из сакрального символа путинского режима в его главную политическую и военную ловушку.

По словам Развожаева, из-за атаки на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя значительная часть города осталась без электроснабжения. Социальные объекты перевели на резервные источники питания, а аварийные службы начали восстановительные работы.

По информации местных пабликов, электроэнергия также пропала в Ялте, Бахчисарае, большей части Симферополя, отдельных населенных пунктах Симферопольского района, а также наблюдались перебои в Керчи, Феодосии и Джанкое. Мониторинговые ресурсы сообщают о разбалансировке энергосистемы полуострова.

В течение ночи жители неоднократно сообщали о взрывах над Симферополем. По данным «Крымского ветра», после 03:00 в городе прогремели очень мощные взрывы, а также была слышна работа российской противовоздушной обороны.

Отдельно сообщалось о задымлении в районе Таврической ТЭС. По словам очевидцев, в районе электростанции было видно зарево и чувствовался сильный запах горелой проводки — похожий на тот, который фиксировали после предыдущей атаки на этот объект в конце июня. В то же время официального подтверждения попадания по станции на данный момент нет.

Также взрывы и стрельбу фиксировали в районе Мазанки, вблизи Симферопольской ТЭЦ, Балаклавской ТЭС и других объектов энергетической инфраструктуры.

В Керчи взрывы продолжались более 20 минут. По информации мониторингового канала, после серии взрывов возник пожар. Предварительно предполагают, что загорелся нефтегазовый терминал, однако независимого подтверждения этой информации на данный момент нет.

Кроме того, в социальных сетях распространяются сообщения об ударах в районе военного аэродрома вблизи Симферополя. На момент публикации официального подтверждения этой информации также нет.

Информация о последствиях ночной атаки продолжает уточняться.

Напомним, что в оккупированном Крыму возник блекаут в результате поражения электроподстанций. В ночь на 5 июля на территории полуострова снова наблюдались пожары на нескольких объектах энергетики, в то же время оккупационные власти сообщили об одном погибшем и двух пострадавших.

Кроме того, в ночь на 5 июля подразделения Сил обороны Украины атаковали военный аэродром «Гвардейское» во временно оккупированном Крыму. Эта операция имела целью ослабить наступательные способности российских оккупационных войск.

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