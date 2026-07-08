Россия ночью выпустила по Украине пять баллистических ракет: ПВО не сбила ни одной

В ночь против 8 июля российские войска выпустили по Украине баллистику и 169 ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 139 вражеских дронов, однако не смогли сбить баллистические ракеты.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, с 18:00 7 июля противник атаковал двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П из акватории Черного моря, пятью баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 (районы пусков – ТОТ АР Крым, Брянская обл., – рф), а также 169 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), «Гербера», «Италмас» и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово – рф, Донецк - ВОТ, Гвардейское, Чауда - ВОТ АР Крым.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 139 вражеских БпЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 5 баллистических ракет Искандер-М/С-400 на 4 локациях и 20 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7, кроме того две противорадиолокационные ракеты Х-31П не достигли цели.

Напомним, в ночь на 8 июля в Киеве прозвучала серия мощных взрывов – город снова оказался под ракетным ударом рф. В результате обстрела на местах попаданий вспыхнули пожары. Известно о погибшей женщине и двух пострадавших.

Кроме того, российские оккупанты ночью атаковали КАБами Запорожье, в результате чего часть города была обесточена, также известно как минимум о трех раненых.

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