Украина ввела санкции против мобильных операторов и интернет-провайдеров рф

Экономика
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Президент Зеленский ввел санкции против десяти российских операторов связи и интернет-провайдеров, работающих на оккупированных территориях Украины.
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны касательно введения санкций против десяти российских мобильных операторов и интернет-провайдеров.

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства.

В санкционный пакет вошли компании, которые обеспечивают закрытые каналы связи для оккупационной администрации рф и предоставляют доступ к интернету на временно оккупированных территориях Украины. Под ограничения также попали операторы спутниковой связи и предприятия, транслирующие российские телеканалы.

Среди них – «Луганские коммуникации» и «Мобильные коммуникационные системы», которые, по данным украинской стороны, используются россией для распространения пропаганды. Также в списке – федеральный оператор «Амтел-Связь» и предприятие «Космическая связь», обеспечивающие защищенные каналы коммуникации для ведения войны против Украины.

Украина планирует передать информацию об этих компаниях международным партнерам и инициировать синхронизацию санкций в различных юрисдикциях.

Напомним, Зеленский 23 мая подписал указ о введении в действие нового санкционного пакета против российских военных, причастных к ракетным атакам по украинским городам и гражданской инфраструктуре.

В то время как 12 мая ввели санкции против россиян и компаний, поставляющих продукцию для российского военно-промышленного комплекса.

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