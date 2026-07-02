Каллас предложит ЕС новые санкции против россии в ответ на атаку на Киев

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас заявила, что предложит ввести новые санкции против структур, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс, в ответ на массированный российский удар по Киеву.

Об этом Каллас сообщила на странице в Х.

По её словам, одних лишь слов осуждения недостаточно, чтобы остановить атаки на украинскую столицу. По её мнению, этого можно достичь только путем стабильной военной поддержки Украины и усиления давления на Москву.

«Сегодня я предложу ввести санкции против новых структур, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс в ответ на эти удары. Чем больше Москва атакует мирных жителей, тем больше санкций должно быть введено», – подчеркнула она.

Глава европейской дипломатии добавила, что ЕС и в дальнейшем будет усиливать давление на россию, пока она не осознает, что не может победить. В то же время Каллас сообщила, что все сотрудники ЕС в Киеве находятся в безопасности, и поблагодарила работников представительства за продолжение работы в условиях российских атак.

Напомним, ночью 2 июля Киев оказался под массированной атакой сначала дронов, а затем баллистических и крылатых ракет. Всего в результате атаки зафиксированы повреждения и разрушения более чем на 30 локациях во всех районах Киева. На данный момент известно о 17 погибших и 86 раненых. Среди пострадавших есть дети и подростки.

Столичные власти объявили 3 июля Днем траура в Киеве в память о погибших в результате самой массированной атаки оккупационной армии рф, которая произошла в ночь на 2 июля.

В Воздушных силах сообщили, что в ночь на 2 июля россия нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины, применив 74 ракеты различных типов и почти 500 ударных беспилотников. Силам ПВО удалось обезвредить 524 воздушные цели.

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