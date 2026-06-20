Трамп анонсировал новый визит в Китай

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в течение 2026 года посетит Турцию и совершит еще одну поездку в Китай.

Заявление американского лидера приводит Reuters.

4 мая 2026, 17:39 Куда больше всего инвестирует и кого кредитует Китай На инфографике – 20 крупнейших получателей прямых иностранных инвестиций из Китая, а также 20 крупнейших получателей финансовых обязательств от КНР в мире.

«Мы совершаем много поездок. Мы поедем в Турцию. В какой-то момент в течение года мы снова поедем в Китай», – сказал Трамп на объединенной базе Эндрюс в Мэриленде.

Он добавил, что лидер Китая Си Цзиньпин посетит Соединенные Штаты в сентябре, после чего «мы вернемся на большую конференцию в Китай».

Напомним, что в мае Трамп уже прилетал в Китай с официальным визитом. Он обсудил с Си войну рф против Украины, а также ситуацию на Ближнем Востоке и Тайвань.

СМИ сообщали, что Трамп во время своего визита призвал лидера КНР помочь завершить войну в Украине.

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