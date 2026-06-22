Китай ввел экспортные санкции против 10 компаний США, связанных с Вооруженными силами

Китай в ответ на санкции Дональда Трампа объявил о новых «зеркальных» экспортных ограничениях для десяти американских компаний и организаций, связанных с Вооруженными силами Соединенных Штатов.

Об этом 22 июня сообщило агентство Reuters.

По данным СМИ, правительство КНР обновило свой список экспортного контроля компаниями MP Materials, USA Rare Earth, а также еще восемью американскими организациями, которые якобы связаны с Вооруженными силами Соединенных Штатов Америки.

6 мая 2026, 07:52 Китай продолжает поставлять детали для «шахедов» в рф и Иран, несмотря на санкции США – WSJ Китайские компании массово поставляют двигатели, микрочипы и другие компоненты для производства дронов-камикадзе Shahed в Иран и россию, открыто игнорируя санкции США.

Отдельно Министерство торговли Китая сообщило об исключении еще 46 американских компаний из участия в государственных закупках. Китайским покупателям теперь запрещено закупать любую продукцию, произведенную этими компаниями, хотя предприятия, финансируемые США и работающие в Китае, все еще могут это делать.

В китайском ведомстве заявили, что эти меры являются ответом на «злонамеренную практику правительства США» и направлены на защиту национальной безопасности и интересов страны, а также на выполнение международных обязательств.

«Организациям и физическим лицам в любой стране или регионе запрещается передавать или поставлять товары двойного назначения китайского происхождения указанным организациям», – говорится в заявлении, где также подчеркивается, что соответствующую экспортную деятельность следует немедленно прекратить.

Такое решение КНР фактически означает полный запрет на экспорт товаров двойного назначения для указанных компаний, что ужесточает правила, которые ранее требовали лишь наличия экспортных лицензий.

По оценкам аналитиков, действия Китая являются большей частью символическим ответом на список 1260H Пентагона, в который вошли китайские технологические компании, по мнению американской стороны, оказывающие помощь китайским вооруженным силам.

Как известно, 9 июня США внесли китайского гиганта электронной коммерции Alibaba, интернет-поисковый сервис Baidu, а также автопроизводителей BYD и NIO в список компаний, работающих на армию Китая.

Напомним, в апреле Министерство финансов США ввело санкции против китайского нефтеперерабатывающего завода Hengli Petrochemical в городе Далянь, который, по данным Вашингтона, занимается переработкой иранской нефти.

Также мы сообщали, что в Китае возмутились действиями Евросоюза из-за включения китайских компаний в пакет санкций против рф.

Тем временем в Европейском Союзе заявили, что готовят новый пакет санкций, в рамках которого могут быть введены ограничения против четырех китайских компаний, помогающих россии в войне против Украины.

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