В США впервые напечатают доллары с подписью действующего президента: Трамп показал новую банкноту

Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение новой 100-долларовой банкноты со своей подписью. Впервые в истории американские бумажные деньги будут печатать с подписью действующего президента, что станет отходом от традиции, существовавшей более 165 лет.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство финансов США.

24 ноября 2025, 18:55 Состояние Дональда Трампа: каким капиталом владеет президент США Дональд Трамп занимает 201 место в списке Forbes 400 самых богатых людей Америки, а также 599 место в мировом рейтинге миллиардеров. Подробнее о том, как выросло его состояние за последние 10 лет – на инфографике.

Согласно решению американского Минфина, уже этим летом начнется печать новых 100-долларовых банкнот с подписями президента Дональда Трампа и министра финансов США Скотта Бессента. В дальнейшем такие изменения постепенно введут и для других номиналов. При этом общий дизайн банкнот, портреты и элементы защиты останутся без изменений – обновят только подписи.

Сам Трамп опубликовал в своей соцсети изображение новой купюры, на которой уже размещен его автограф. Снимок появился через несколько месяцев после того, как Министерство финансов официально объявило о нововведении.

В Минфине объяснили, что изменения приурочены к 250-летию независимости Соединенных Штатов. В то же время это станет первым случаем с 1861 года, когда с американских бумажных денег исчезнет подпись казначея США, а ее место займет подпись действующего президента.

Первые банкноты номиналом 100 долларов начнут поступать в банки в ближайшие недели после печати. Старые купюры будут оставаться законным платежным средством и постепенно заменяться новыми в ходе обращения.

Напомним, ранее Минфин США анонсировал выпуск юбилейных банкнот к 250-летию страны, которые украсит подпись действующего президента Дональда Трампа.

Кроме того, в прошлом году политик запустил проект Trump Gold Card. Эта «золотая карта» предлагает ускоренное получение вида на жительство в Штатах на коммерческой основе: $1 млн для физлиц и $2 млн – для бизнеса.

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