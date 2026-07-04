В США впервые напечатают доллары с подписью действующего президента: Трамп показал новую банкноту

Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение новой 100-долларовой банкноты со своей подписью. Впервые в истории американские бумажные деньги будут печатать с подписью действующего президента, что станет отходом от традиции, существовавшей более 165 лет.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство финансов США.
Согласно решению американского Минфина, уже этим летом начнется печать новых 100-долларовых банкнот с подписями президента Дональда Трампа и министра финансов США Скотта Бессента. В дальнейшем такие изменения постепенно введут и для других номиналов. При этом общий дизайн банкнот, портреты и элементы защиты останутся без изменений – обновят только подписи.
Сам Трамп опубликовал в своей соцсети изображение новой купюры, на которой уже размещен его автограф. Снимок появился через несколько месяцев после того, как Министерство финансов официально объявило о нововведении.
В Минфине объяснили, что изменения приурочены к 250-летию независимости Соединенных Штатов. В то же время это станет первым случаем с 1861 года, когда с американских бумажных денег исчезнет подпись казначея США, а ее место займет подпись действующего президента.
Первые банкноты номиналом 100 долларов начнут поступать в банки в ближайшие недели после печати. Старые купюры будут оставаться законным платежным средством и постепенно заменяться новыми в ходе обращения.
Напомним, ранее Минфин США анонсировал выпуск юбилейных банкнот к 250-летию страны, которые украсит подпись действующего президента Дональда Трампа.
Кроме того, в прошлом году политик запустил проект Trump Gold Card. Эта «золотая карта» предлагает ускоренное получение вида на жительство в Штатах на коммерческой основе: $1 млн для физлиц и $2 млн – для бизнеса.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»