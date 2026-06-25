«Зеленский неплохо справляется»: Трамп оценил позиции Украины в войне

Президент США Дональд Трамп оценил нынешние позиции Украины в войне с рф и заявил, что президент Украины «держится довольно хорошо», несмотря на тяжелые боевые действия и потери с обеих сторон.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме.

20 июня 2026, 00:52 «Война закончилась бы за один день»: Трамп озвучил свою версию того, почему провалился блицкриг рф Президент США Дональд Трамп заявил, что начало полномасштабной войны россии против Украины могло развиваться иначе, если бы не ошибка российского генерала.

Отвечая на вопрос, «побеждает» ли, по его мнению, Украина на данный момент в войне, Трамп сказал, что Зеленский сейчас «держится хорошо».

«Как бы вы на это ни смотрели, у него все достаточно хорошо. По крайней мере, он держится. Много людей гибнет с обеих сторон, но я думаю, что у него все достаточно хорошо», – отметил Трамп.

В то же время президент США подчеркнул, что война остается чрезвычайно кровавой, а значительные потери несут обе стороны конфликта.

Стоит заметить, что мнение Трампа о ходе войны в Украине меняется довольно часто. В частности, недавно лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что после своего возвращения к власти президент США сначала предполагал, что Украина потерпит поражение в войне, которую развязала россия. Однако со временем Трамп изменил мнение, констатировав, что подобные оценки со стороны его ближайшего окружения оказались ошибочными.

Напомним, недавно американский лидер озвучил собственное видение первых дней полномасштабного нападения рф. Он убежден, что развитие военных действий пошло бы по совсем другому сценарию, если бы военное руководство россии не допустило роковую ошибку в своих решениях.

В то же время, недавно Дональд Трамп во время приватной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским неожиданно призвал его действовать «смелее» в противостоянии с рф.

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