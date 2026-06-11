Правительство потратило 96% резервного фонда за 3 месяца: Счетная палата предупреждает о рисках

В первом квартале 2026 года Кабинет министров Украины использовал 96,3% годового резервного фонда государственного бюджету, причем значительная часть средств была направлена на расходы, не соответствующие его назначению.

Об этом сообщила Счетная палата по результатам анализа выполнения бюджета.

По данным ведомства, около 38% средств резервного фонда пошли на мероприятия, выходящие за рамки его целевого использования. При этом средства фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии в размере 3,2 млрд грн не были использованы, а 23,8 млрд грн компенсаций за уничтоженное жилье остались невыплаченными.

Счетная палата также отмечает, что доходы государства выросли до 1,02 трлн грн, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время впервые со второго квартала 2023 года зафиксировано снижение реального ВВП на 0,5%.

Кроме того, налоговый долг предприятий вырос до 242,9 млрд грн, а государственный долг увеличился до 9,23 трлн грн. Поступления от государственных заимствований оказались меньше плана на 273 млрд грн из-за задержки финансирования со стороны ЕС в рамках программы Ukraine Facility.

В то же время расходы государства по состоянию на 10 июня составляют 1,15 трлн грн, из которых 317,8 млрд грн направлено на обеспечение военных.

Председатель Счетной палаты Ольга Пищанская говорит, что такие показатели свидетельствуют о накоплении рисков в бюджетной системе и потребности в более системном подходе к финансовому планированию.

Напомним, в конце мая Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о корректировке госбюджета-2026 ради увеличения оборонных расходов за счет ожидаемого кредита от Евросоюза на 45 млрд евро.

Впоследствии Кабинет министров принял решение направить дополнительные 3,5 млрд гривен из резервного фонда страны на экстренное восстановление местных автодорог.

В конце концов парламент окончательно утвердил законопроект о масштабном расширении военного бюджета, проголосовав за увеличение расходов на сектор безопасности и обороны на 1,56 трлн грн.

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