Ретрансляторы для «шахедов» в Беларуси прекратили свою работу – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы-наводчики, которые использовались для российских воздушных ударов через территорию Беларуси, прекратили работу.

Слова главы государства приводит Суспільне.

25 мая 2026, 17:01 Участие режима Лукашенко в войне россии против Украины: хронология В первые месяцы войны Беларусь стала плацдармом российского наступления, а в 2023–2024 годах – важным тылом армии рф. Последние же два года Минск стал частью ядерного шантажа рф. Хронология вовлечения Беларуси в полномасштабное вторжение рф – на инфографике.

О прекращении работы ретрансляторов Зеленскому доложили главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и разведка. Известно, что техника была отключена 22 июня.

При этом в данный момент неизвестно, демонтировали ли белорусские власти ретрансляторы.

«Но мы работаем над этим и я очень внимательно слежу и ежедневные доклады получаю. Факт, что ретрансляторы на сегодняшний день не работают», – уточнил Зеленский.

Напомним, 19 июня президент Зеленский заявил, что в Беларуси вдоль границы с Украиной размещены ретрансляторы, которые используются для корректировки ударов рф. Глава государства тогда подчеркнул, что у Минска есть неделя, чтобы демонтировать соответствующее оборудование.

Президент также подчеркнул, что Беларусь и Александр Лукашенко должны перейти от слов к конкретным действиям в вопросах деэскалации и прекращения поддержки россии.

Вместе с тем, по данным СМИ, россия усиливает давление на Беларусь, пытаясь втянуть её глубже в войну против Украины и потенциально открыть новый фронт.

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