Воины Сил обороны ударили по мостам и пунктам управления БПЛА оккупантов

Бойцы Сил обороны поразили важные военные объекты оккупационных войск российской федерации на ВОТ Украины и ударили по ВПК в Пензе.

Об этом отчитывается Генеральный штаб 1 июля в Телеграм-канале.

«В ночь на 1 июля в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины поразили АО «Научно-исследовательский институт физических измерений» в Пензенской области рф, мосты и склады врага», – говорится в сообщении ведомства.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

В частности поражен автомобильный мост через реку Малый Кальчик в районе Гранитного Донецкой области и железнодорожный мост через реку Теплая в районе Нижнетеплого Луганской области.

Также ВСУ уничтожили логистическую переправу в районе Новоочеретоватого Донецкой области. Как известно, эти объекты противник использовал для переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.

Кроме этого наши бойцы поразили склады горюче-смазочных материалов в Мелитополе, три склада материально-технического обеспечения в районах Крупки Курской области (рф), Ровнополя Донецкой области и Новоегоровки Харьковской области.

«Поражено пять пунктов управления БПЛА противника в районах Грозового и Железнодорожного Запорожской области и Удачного, Новоалександровки и Покровска на Донетчине», – добавили в ведомстве.

К тому же в Генштабе подтвердили атаку по предприятию холдинга «Российские космические системы» в Пензенской области рф, уточнив, что на атакованном объекте произошло задымление после попадания БПЛА.

«Это ведущее российское предприятие производит датчики для крылатых и баллистических ракет (Искандер, Калибр, Х-101), компоненты бортовых систем авиации (Су-34, Су-35, Ту-95МС) и аппаратуру для военного космоса (спутники разведки). Масштабы ущерба уточняются», – отметили в Генштабе.

Напомним, ранее сегодня президент Зеленский сообщил, что Силы обороны повторно поразили нефтеперерабатывающий завод в Уфе и стратегический объект российского военно-промышленного комплекса в Пензенской области.

Также Служба безопасности Украины нанесла удар по военному аэродрому «Саки» в временно оккупированном Крыму в рамках операции влияния на россию. Целью атаки стала инфраструктура аэродрома, в частности ангары с авиационной техникой.

К тому же недавно Силы обороны нанесли ряд ударов по военной инфраструктуре россии. Среди пораженных целей – железнодорожный мост в районе Ичок в временно оккупированном Крыму.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.