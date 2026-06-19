Трамп считал, что Украина проиграет войну, но позже изменил мнение – Макрон

Президент США Дональд Трамп, после возвращения к власти, сначала считал, что Украина проиграет войну, начатую россией. Однако впоследствии он пришёл к выводу, что такие оценки со стороны его окружения были неправдивыми.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью France TV.

17 июня 2026, 13:19 Трамп изменил позицию по войне в Украине – премьер Канады Карни Президент США Дональд Трамп существенно изменил свою позицию относительно войны рф против Украины после ряда встреч с европейскими лидерами на полях саммита «Большой семерки», который проходит во Франции 15-17 июня.

По словам французского лидера, в начале 2025 года Трамп был убеждён в поражении Украины, из-за чего настаивал на скорейшем заключении мирного соглашения.

«Вспомните январь–февраль 2025 года… Он считал, что Украина проигрывает. После встречи с Зеленским в Овальном кабинете ситуация пошла не так, как ожидалось, а затем саммит Трампа и путина (в Анкоридже – ред.) создал ожидания сделки, которая предусматривала передачу Украине территорий, которые россия ещё не контролировала», – отметил Макрон.

Он также добавил, что в августе европейская делегация посетила Вашингтон и заявила о неприемлемости таких условий. После этого, по его словам, Трамп осознал, что утверждения о неизбежном поражении Украины были ложными.

«С тех пор пройден большой путь. И этот путь – прежде всего заслуга украинцев, их стойкости и убедительности. Президент Трамп увидел, что всё, что ему говорили – якобы Украина падёт или не переживёт зиму, – не соответствует действительности. Он увидел перед собой мужественных и изобретательных людей, которых он уважает», – подытожил французский президент.

Напомним, накануне премьер-министр Канады Марк Карни также заявлял, что американский президент Дональд Трамп существенно изменил свою позицию относительно войны рф против Украины после первого дня саммита «Большой семёрки», который проходит во Франции.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявлял, что Трамп согласился с необходимостью усиления давления на россию.

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