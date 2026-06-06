Словакия хочет получить от ЕС компенсации за военную помощь Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении поднять на ближайшем саммите Европейского Союза вопрос компенсации за военную технику, которую Братислава ранее передала Украине.

Об этом он сообщил после саммита ЕС и стран Западных Балкан, который состоялся в Черногории, пишет Аktuality.

4 мая 2026, 14:28 Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС и готова помогать: Зеленский после встречи с Фицо Украина и Словакия планируют сотрудничество в различных сферах и проведут заседание в формате межправительственной комиссии в ближайшее время. Также Роберт Фицо заявил о поддержке Украины на пути в ЕС.

Фицо заявил, что намеревается лично обсудить возможные проблемы с возмещением средств с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Глава словацкого правительства заявил, что на данный момент существует острая проблема нехватки финансовых ресурсов для возмещения странам стоимости военной помощи, переданной Украине.

По его мнению, средства, которые должны были быть использованы для компенсаций государствам-членам ЕС, были направлены непосредственно на поддержку Украины.

Во время саммита словацкий премьер также поднял вопрос будущей работы Вышеградской группы, в которую входят Словакия, Польша, Чехия и Венгрия.

Фицо выразил надежду, что после перехода председательства к Словакии в июле формат сотрудничества может быть расширен до V4+, с привлечением высокопоставленных чиновников Европейского Союза.

Напомним, словацкий премьер Роберт Фицо неоднократно заявлял, что Словакия, в отличие от предыдущих властей, не будет поддерживать Украину ни в финансовом, ни в военном плане. В частности, он неоднократно грозился ветировать решения касательно санкций против рф или выделения финансирования ЕС для Киева.

Впрочем, недавно Фицо, после встречи с президентом Зеленским сказал, что поддерживает вступление Украины в ЕС и заявил, что Словакия будет помогать Киеву на этом пути.

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