На Закарпатье задержали мужчину, угрожавшего гранатой жене и двум детям

На Закарпатье мужчина угрожал взорвать боевую гранату в доме, где находились его жена и двое детей. Жителей дома эвакуировали, а злоумышленника задержали.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции Закарпатской области.
В ночь на воскресенье, 14 июня, правоохранители получили вызов о домашнем насилии в городе Хуст. Полиции сообщили, что мужчина угрожает взорвать в помещении боевую гранату.
«Заявительница сообщила, что ее муж угрожает взорвать гранату в доме, где находятся она и двое их сыновей. По словам женщины, у мужчины была граната», – говорится в сообщении.
Как отмечается, на место немедленно прибыли сотрудники полиции, которые эвакуировали женщину и ее сыновей в возрасте 14 и 18 лет.
«В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли из дома боевую гранату. В порядке статьи 208 УПК Украины фигуранта задержали и поместили в изолятор временного содержания», – заявили в пресс-службе.
Мужчине инкриминируют незаконное обращение с оружием по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. При этом действия злоумышленника касательно домашнего насилия и угроз родным квалифицируют отдельно.
Указывается, что сейчас задержанному готовят подозрение.
Как известно, в Виннице в одном из учебных заведений произошел взрыв имитационной гранаты, в результате чего двое школьников обратились за медицинской помощью.
Также в Днепре во время задержания участника драки прогремел взрыв гранаты, из-за чего пострадали четверо правоохранителей.
Напомним, недавно в Ахтырке на Сумщине мужчина взорвал гранату во время переговоров с правоохранителями, прибывшими на вызов. В результате взрыва пострадали пять человек.
А в Запорожье в конце апреля в одной из квартир многоэтажного дома также взорвалась граната, в результате чего погибла женщина, а еще двое мужчин получили осколочные ранения.
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