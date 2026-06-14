На Закарпатье задержали мужчину, угрожавшего гранатой жене и двум детям

На Закарпатье мужчина угрожал взорвать боевую гранату в доме, где находились его жена и двое детей. Жителей дома эвакуировали, а злоумышленника задержали.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции Закарпатской области.

27 октября 2025, 18:23 Случаи со взрывами гранат в общественных местах в течение четвертого года большой войны С начала года в Украине произошло десятки случаев с подрывами или взрывом гранат в небоевых условиях: в квартирах, возле дома, на улице или других общественных местах. Среди этих случаев были и случаи умішленных подрывов – в поезде и отделении полиции. Подробнее – на инфографике.

В ночь на воскресенье, 14 июня, правоохранители получили вызов о домашнем насилии в городе Хуст. Полиции сообщили, что мужчина угрожает взорвать в помещении боевую гранату.

«Заявительница сообщила, что ее муж угрожает взорвать гранату в доме, где находятся она и двое их сыновей. По словам женщины, у мужчины была граната», – говорится в сообщении.

Как отмечается, на место немедленно прибыли сотрудники полиции, которые эвакуировали женщину и ее сыновей в возрасте 14 и 18 лет.

«В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли из дома боевую гранату. В порядке статьи 208 УПК Украины фигуранта задержали и поместили в изолятор временного содержания», – заявили в пресс-службе.

Мужчине инкриминируют незаконное обращение с оружием по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. При этом действия злоумышленника касательно домашнего насилия и угроз родным квалифицируют отдельно.

Указывается, что сейчас задержанному готовят подозрение.

Как известно, в Виннице в одном из учебных заведений произошел взрыв имитационной гранаты, в результате чего двое школьников обратились за медицинской помощью.

Также в Днепре во время задержания участника драки прогремел взрыв гранаты, из-за чего пострадали четверо правоохранителей.

Напомним, недавно в Ахтырке на Сумщине мужчина взорвал гранату во время переговоров с правоохранителями, прибывшими на вызов. В результате взрыва пострадали пять человек.

А в Запорожье в конце апреля в одной из квартир многоэтажного дома также взорвалась граната, в результате чего погибла женщина, а еще двое мужчин получили осколочные ранения.

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