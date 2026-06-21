В Польше вспыхнул масштабный пожар на заводе аэрозолей

В польском селе Харнов в Поморском воеводстве произошел масштабный пожар на предприятии по производству аэрозольной продукции. Из-за угрозы взрывов с прилегающей территории эвакуировали работников и местных жителей.

Об этом сообщает Polsat News.

Возгорание на территории завода возникло около 13:00. Над предприятием поднялся густой черный дым, который виден за несколько километров от места происшествия. К ликвидации пожара привлечены несколько пожарных подразделений, причины возгорания на данный момент устанавливаются.

По словам представителя полиции Амадеуса Галуса, все работники предприятия были эвакуированы. Кроме того, из-за потенциальной опасности спасатели вывезли жителей с территории в радиусе 200 метров от завода.

В пожарной службе предупредили о риске взрыва хранящейся на предприятии продукции, а также резервуаров под давлением. В связи с этим к тушению пожара привлекают дополнительные силы со всего Слупского повета.

Местные власти общины Устка также обратились к населению с призывом оставаться дома и максимально ограничить пребывание на улице. Жителям рекомендовали закрыть окна и двери и выключить системы механической вентиляции из-за возможного присутствия вредных веществ в воздухе.

Напомним, 20 марта в промышленном комплексе в чешском Пардубице, который производил дроны для поставок Украине, произошел пожар. Инцидент расследуют как умышленный поджог.

Сначала полиция задержала троих подозреваемых – граждан США и Чехии. Один из них был задержан на территории Словакии. А позже в Польше суд также арестовал двух человек в рамках исследования поджога.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.