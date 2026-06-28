Военные ударили по железнодорожному мосту в оккупированном Крыму

В ночь на воскресенье, 28 июня, Силы обороны нанесли ряд ударов по военной инфраструктуре россии. Среди пораженных целей – железнодорожный мост в районе Ичок во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

«Поражен железнодорожный мост в районе Ичок (ВОТ АР Крым), который используется оккупантами для переброски войск и их обеспечения, а также склад боеприпасов противника в районе Амвросиевки Донецкой области. Результаты поражения уточняются», – говорится в сообщении.

Также подтверждено поражение нефтеперерабатывающего завода «Славянский» в Краснодарском крае. На территории предприятия зафиксировано попадание и последующий пожар, степень нанесенного ущерба уточняется.

Кроме того, украинские силы в очередной раз нанесли удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу, где после попадания наблюдалось задымление. Предприятие является одним из ключевых производителей топлива для российской промышленности и армии.

В Генштабе также сообщили о поражении склада боеприпасов в районе Амвросиевки на Донетчине и фиксации попаданий по объектам промышленного комплекса «Титан-Баррикады» в Волгограде.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что в ночь на 28 июня украинские военные нанесли удары по двум нефтеперерабатывающим заводам на территории россии.

А во временно оккупированном Крыму после ночных взрывов 28 июня также возник пожар на территории Сакской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.