Дроны атаковали химзавод в Тульской области рф, Москву и оккупированный Крым

В ночь против 26 июня беспилотники атаковали химический комбинат «Азот» в Новомосковске Тульской области рф, а также Москву и оккупированный Крым.

Об этом сообщают российские СМИ.

Местные жители сообщали о большом количестве взрывов в Новомосковске. По данным OSINT-аналитиков, после атаки над районом химкомбината «Азот» был виден дым.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подтвердил, что в результате атаки беспилотников были повреждения на промышленном предприятии в Новомосковске. Также, по его словам, в Щекинском районе пострадала женщина – из-за падения обломков был поврежден частный дом. Кроме этого, зафиксировали повреждения линии электропередач.

Как известно, Новомосковская акционерная компания «Азот» является одним из крупнейших производителей аммиака и азотных удобрений в россии. Предприятие выпускает минеральные удобрения, аммиак, химическую продукцию и входит в состав холдинга «Еврохим».

Ранее СМИ сообщали, что предприятие поставляло химическое сырье на завод имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области. Там его могли использовать для производства взрывчатых веществ, которые применяют в боеприпасах.

Также мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ночью над столицей рф и Московской областью якобы было сбито как минимум 47 беспилотников.

Кроме этого, сообщалось об атаке беспилотников по оккупированному Крыму. По данным Telegram-канала «Крымский ветер» со ссылкой на спутниковые снимки, на аэродроме малой гражданской авиации под Керчью зафиксировали пожары.

Ночью местные жители сообщали о пролете дронов над Керчью и взрывах. На территории этого аэродрома российские военные недавно разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» и радиолокационные станции.

Напомним, прошлой ночью украинские дроны ударили по нефтебазе «Полтавская» в Краснодарском крае и двум НПЗ в Уфе – «Башнефть-Уфанефтехим» и «Башнефть-Новойл», которые находятся более чем в 1500 км от линии фронта.

Также накануне СМИ сообщали, что в россии после ударов украинских беспилотников остановился нефтеперерабатывающий завод НОРСИ, известный как Нижегородский НПЗ – четвертый по мощности в рф и второй по объемам производства бензина. Остановка предприятия произошла после атаки 24 июня.

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