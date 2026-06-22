В разведке объяснили, почему россия не включает сирены и скрывает масштабы атак ВСУ

Российские власти не оповещают население об опасности во время атак Сил обороны Украины, так как их регулярность и частота могут разрушить картину спокойствия и спровоцировать панику, чего пытается избежать руководство оккупантов.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины в Телеграм-канале.

В разведке также информируют, что власти рф в регионах скрывают масштабы атак на свою территорию.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

«Региональные власти россии массово отказываются включать сирены. Например, во временно оккупированном Крыму «местная администрация» решила не реагировать на каждый пролет дрона, ведь если бы сигнал звучал каждый раз, тревога не смолкала бы по 22 часа в сутки», – отметили в СВР.

В российском Ростове власти таким образом пытаются «уберечь население» от еще большего количества жертв и пострадавших. Там заявили, что люди выбегают на улицы и подвергают себя опасности.

Власти Ярославля сказали прямо – сирены не включают во избежание паники. А в Краснодаре пошли другим путем и разделили сигналы: «беспилотную опасность» там официально не приравнивают к сигналам гражданской обороны, в отличие от воздушной тревоги.

«В подмосковных Котельниках местные власти пошли дальше и отказались даже раскрывать жителям адреса укрытий и бомбоубежищ. Эту информацию, по словам чиновников, доведут до людей только «в период мобилизации и в военное время». Эта формулировка сама по себе выдает, насколько далеко кремль отодвигает момент честности со собственным населением», – отметили в Службе разведки.

Между тем, несмотря на жалобы людей, в Московском регионе отказываются от оповещения, поскольку такая практика якобы способна навредить сильнее самой угрозы, так как провоцирует панику и хаос.

В Башкортостане отказ от ежедневных сирен объяснили ростом потребления антидепрессантов в россии.

«Все эти объяснения сводятся к одному знаменателю: масштаб ударов по территории россии уже настолько велик, что молчание сирен перестало быть вопросом логистики. Теперь это вопрос политического выживания режима, который годами строил образ войны, якобы не касающейся обычного россиянина», – объяснили в разведке.

Как известно, Силы обороны Украины продолжают серию массовых атак на объекты рф, работающие на ВПК оккупантов. Так, 22 июня в российском Воронеже был атакован Воронежский завод полупроводниковых приборов, производивший детали для ракет «Искандер-К», «Х-101», а также ЗРК «Панцирь».

Также в ночь на 22 июня ударные БПЛА снова атаковали Москву и Московскую область. Российские власти заявили о массовой работе систем противовоздушной обороны и якобы сбитии десятков воздушных целей.

Ранее Силы специальных операции нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в российской Тюмени, использовав новые украинские беспилотники, способные преодолевать до 3000 километров.

А еще в Генштабе заявили, что Силы обороны нанесли удар по центру космической связи в Московской области и ряду вражеских объектов на оккупированных территориях.

Под ударом оказался и ТО Крым, который подвергся массовой атаке беспилотников. В Керчи после серии взрывов сообщают о пожаре в районе морского порта и топливного терминала. В регионе пропал свет.

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