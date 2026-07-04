В Вашингтоне отменили парад ко Дню независимости США из-за экстремальной жары

В столице Соединенных Штатов отменили праздничный парад, посвященный Дню независимости, из-за экстремальных погодных условий. Причиной стала опасная волна жары, накрывшая значительную часть страны.

Об этом сообщает Bloomberg.

2 июля 2026, 13:24 Раскаленная Европа: температурные рекорды европейских стран в июне Европу охватила вторая за год тепловая волна. «Слово и дело» показывает на инфографике, какие температурные рекорды зафиксировали в странах континента за июнь.

Мероприятие должно было состояться в субботу, 4 июля, в 10:30 по местному времени в центре Вашингтона и собрать тысячи участников и зрителей. Однако Национальная метеорологическая служба США объявила предупреждение о чрезвычайно высоких температурах.

По прогнозам синоптиков, индекс жары в Вашингтоне мог достичь 110–115 градусов по Фаренгейту, что соответствует примерно 43–46 градусам по Цельсию. Этот показатель учитывает не только температуру воздуха, но и уровень влажности, из-за которой жара ощущается еще сильнее.

Организаторы сообщили, что решение об отмене парада приняли после детального анализа погодной ситуации.

«Это решение было принято после тщательного и всестороннего анализа ситуации, в котором безопасность участников, зрителей и персонала была определена главным приоритетом», – говорится в официальном заявлении.

Напомним, Франция сообщила о резком росте смертности после рекордной волны жары, которая накрыла Европу в конце июня. Только за последнюю неделю месяца в стране зафиксировали 2025 избыточных смертей.

В то время как аномальная жара в Испании повлекла за собой почти 900 смертей.

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