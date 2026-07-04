Россия ударила по Украине баллистикой и десятками дронов: сколько целей удалось уничтожить

Национальная безопасность
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В ночь на 4 июля россия выпустила по Украине баллистическую ракету, авиационную ракету и 86 ударных беспилотников.
t.me/kpszsu

В ночь на субботу, 4 июля, российские войска совершили очередную комбинированную атаку по территории Украины, применив баллистическую и авиационную ракеты, а также 86 ударных беспилотников различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По информации военных, противник выпустил баллистическую ракету «Искандер-М» из временно оккупированного Крыма, управляемую авиационную ракету Х-59/69 из акватории Черного моря, а также 86 БПЛА Shahed, «Гербера», «Италмас» и дроны-имитаторы «Пародия». Запуски осуществлялись из районов Брянска, Курска, Приморско-Ахтарска, Миллерово, Орла и временно оккупированного Донецка.

По предварительным данным по состоянию на 08:30, украинские защитники уничтожили или подавили средствами радиоэлектронной борьбы 69 вражеских беспилотников различных типов.

В то же время зафиксировано попадание двух ракет и 17 ударных БПЛА на 16 локациях. Кроме того, обломки сбитых воздушных целей упали еще в пяти местах.

В частности, под удар попала Одесская область. В результате атаки вспыхнул пожар в складском здании, где хранились продукты питания.

А вечером в пятницу, 3 июля, россияне несколько раз атаковали ударными беспилотниками автозаправочные станции в Лубенском районе Полтавской области.

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