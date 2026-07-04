Авиаудар россиян по Сумам: количество жертв и пострадавших возросло

В результате российского авиаудара в Сумах число погибших возросло до 5, также стало известно о 33 пострадавших.

Об этом сообщила местная ОГА утром в субботу, 4 июля.

«К большому сожалению, в больнице скончался мужчина, который находился в критически тяжелом состоянии после удара авиабомбы по Сумам. Медики боролись за его жизнь, но спасти его не удалось», – говорится в сообщении.

Вчера в результате удара российской авиабомбы по одной из центральных улиц Сум на месте погибли четверо гражданских. Еще 33 человека пострадали.

В свою очередь Нацполиция сообщила, что в целом за прошедшие сутки в Сумской области четыре человека погибли, среди них – ребенок, еще 45 человек, в том числе девять детей, ранены в результате вражеских атак.

Напомним, вечером 3 июля российские войска совершили массированную атаку на Сумы, применив ударные беспилотники и управляемые авиационные бомбы. Сначала было известно, что в результате обстрела погибли четыре человека, среди которых был ребенок. Также сообщалось о 27 пострадавших.

А в ночь на субботу, 4 июля, российские войска нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Одесской области.

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