Дроны ударили по НПЗ в Кстово Нижегородской области рф

В ночь на 2 июля в городе Кстово Нижегородской области рф прогремели взрывы. Местные сообщили о масштабном пожаре в районе нефтеперерабатывающего завода.

Об этом сообщают российские СМИ.

По предварительной информации, под удар мог попасть объект компании «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», его мощность переработки нефти – 17 млн тонн в год. На заводе производят бензин, дизель и авиационное топливо для российской армии.

В соцсетях появились сообщения о возгорании на территории предприятия, однако официального подтверждения поражения НПЗ на данный момент нет.

Известно, что предприятие уже не впервые оказывается под атаками беспилотников. Обстоятельства инцидента и масштабы возможных повреждений уточняются.

Напомним, накануне Силы обороны Украины повторно поразили нефтеперерабатывающий завод в Уфе и стратегический объект российского военно-промышленного комплекса в Пензенской области.

А ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны Украины повторно поразили центр космической связи «Дубна» в Московском регионе россии.

Кроме того, в ночь на воскресенье, 28 июня, украинские военные нанесли удары по двум нефтеперерабатывающим заводам на территории россии.

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