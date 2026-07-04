Финляндия ограничила авиасообщение и судоходство в Финском заливе из-за угрозы беспилотников

Мир
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Силы обороны Финляндии временно ограничили авиасообщение и судоходство в восточной части Финского заливе.
Unsplash

Силы обороны Финляндии утром 4 июля временно ввели ограничения на полеты самолетов и движение судов в восточной части Финского залива. Меры действуют в районе города Котка.

Об этом сообщает Yle.

Сначала военные приостановили авиасообщение, а затем ввели временные ограничения и для морского транспорта. В Силах обороны Финляндии объяснили, что решение связано с рисками, возникшими на фоне российско-украинской войны, в частности из-за возможного применения беспилотников.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что никаких дронов в воздушном пространстве Финляндии зафиксировано не было. Введенные ограничения носят исключительно превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности.

В течение утра жители Котки могли наблюдать полеты истребителей. В Силах обороны подтвердили, что в районе было усилено воздушное патрулирование.

Напомним, Telegram-каналы и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко писали, что сегодня ночью беспилотники атаковали объекты в Ленинградской области. После взрывов в районе Санкт-Петербурга очевидцы сообщили о пожаре на одном из промышленных предприятий.

Впоследствии президент Владимир Зеленский подтвердил, что ночью Силы обороны Украины поразили портовую нефтяную инфраструктуру вблизи российского Санкт-Петербурга.

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