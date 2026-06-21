Еще один украинский политик вернул польскую награду после скандала

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман вернул Польше Рыцарский крест Ордена Заслуг. По его словам, он сделал это в знак солидарности с Украиной и президентом Владимиром Зеленским.

Об этом Гройсман сообщил в соцсетях.

21 июня 2026, 14:18 В Польше заявили о «глупости со стороны Украины» на фоне скандала с орденом Зеленского Спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый назвал «скандальным» решение Украины о присвоении подразделению наименования в честь героев УПА, но заявил, что Варшава должна действовать рассудительно.

Экс-премьер заявил, что получил польскую награду в 2011 году, когда занимал должность городского головы Винницы. По его словам, орден ему вручили за развитие регионального сотрудничества с польскими городами.

Гройсман подчеркнул, что возвращает награду не из-за обиды на польский народ, а в знак солидарности с Украиной и Зеленским.

«Не с обидой на польский народ, а с глубоким уважением к нему и благодарностью за все годы поддержки, за миллионы поляков, которые открыли сердца и дома для наших людей после 24 февраля», – заявил бывший премьер-министр.

Он также отметил, что Украина и Польша остаются стратегическими союзниками, а его уважение к польскому народу не изменилось.

По словам Гройсмана, Киев и Варшава могут по-разному смотреть на прошлое, однако оно не должно быть важнее общего будущего.

«Мы можем смотреть на прошлое по-разному и это нормально между соседями с такой глубокой и сложной общей судьбой. Но прошлое не может быть дороже общего будущего. Есть то, что не подлежит дискуссии: сегодня идет война. Настоящий враг – россия. И пока эта война продолжается – споры о прошлом мы не можем себе позволить. Именно этого и стремится москва: чтобы Варшава и Киев смотрели не вперед, а назад», – отметил он.

Напомним, 19 июня Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла – высшей награды Польши, которой украинского президента наградил бывший глава польского государства Анджей Дуда.

На фоне этого ряд украинских чиновников и политиков заявили об отказе от польских наград. В частности, о таких решениях сообщили министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, а также бывшие президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Сам Зеленский отправил свой орден польскому президенту по почте. Он заявил, что Украина «не будет спорить» с решением Польши, но выразил надежду, что «будущее подтвердит уважение к украинцам».

Скандал возник после того, как 26 мая Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ почетного наименования «имени Героев УПА». В документе указано, что целью решения является «восстановление исторических традиций национального войска».

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