Кабмин готовит пакет решений для бесперебойной работы бизнеса после ударов рф: что предлагают

Бизнес
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Кабмин решил предоставить бизнесу приоритетный доступ к государственным помещениям для рассредоточения складских мощностей. Министерства должны за три дня подготовить перечень объектов, а также прорабатывают кредитную поддержку, страхование военных рисков и развитие логистики.
фото: facebook.com/LiquiMolyUkraine

После очередных российских ударов по инфраструктуре украинских компаний правительство готовит комплекс мер для поддержки бизнеса. В частности, предприятиям предоставят приоритетный доступ к государственным помещениям, чтобы они могли рассредоточить свои складские мощности и уменьшить риски потери товаров.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий по итогам совещания с представителями бизнеса, ритейла и логистических компаний.

Удары рф по торговым центрам Украины: 10 уничтоженных «Эпицентров», «Ретровиль», «Амстор» и другие атакованные ТЦС начала полномасштабной войны россия как минимум 17 раз атаковала объекты сети «Эпицентр» и нанесла десятки ударов по другим торговым центрам Украины. Подробнее – на инфографике «Слово и дело».

По словам главы правительства, Министерство экономики, АРМА и Фонд государственного имущества уже получили поручение в течение трех дней подготовить перечень государственных объектов, которые можно будет использовать для размещения складов.

Корецкий подчеркнул, что российские войска систематически атакуют предприятия, обеспечивающие украинцев продуктами питания, лекарствами и другими товарами первой необходимости. Поэтому одной из ключевых задач государства является гарантирование бесперебойных поставок, особенно в прифронтовые регионы.

«Стандартные подходы в условиях войны не работают – нужны быстрые и нестандартные решения», – подчеркнул премьер.

Кроме этого, правительство работает и над другими механизмами поддержки бизнеса. В ближайшее время планируют провести отдельное совещание с банковским сектором и профильными министерствами относительно кредитной поддержки предприятий.

Также Кабмин готовит решения для децентрализации международной логистики, расширения таможенного коридора и внедрения механизмов страхования военных рисков. Эти шаги должны помочь бизнесу работать стабильнее даже в условиях постоянных атак со стороныр россии.

Напомним, в результате последнего массированного удара врага по Киеву и Киевщине существенный ущерб понес украинский бизнес. Почти полность.разрушены логистические и производственные базы таких компаний, как ROZETKA, «Эпицентр», «Новая почта», Fozzy Group, Puma, Intertop Ukraine и Liqui Moly.

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