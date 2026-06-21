Бывшие президенты Украины возвращают Польше ордена Белого Орла

Трое бывших президентов Украины, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, объявили об отказе от польского ордена Белого Орла. Такое решение они приняли после того, как президент Польши Кароль Навроцкий лишил этой высшей государственной награды президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

20 июня 2026, 17:52 Зеленский отреагировал на решение Навроцкого лишить его Ордена Белого Орла Президент Владимир Зеленский прокомментировал решение польского лидера Кароля Навроцкого лишить его Ордена Белого Орла.

Он отметил, что решение Навроцкого в отношении Украинского народу «беспрецедентно объединило» президентов Украины, которые в разное время были удостоены ордена Белого Орла.

Второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что не видит другого выбора, кроме как отказаться от польского знака отличия, который он получил в 1997 году от тогдашнего президента Польши Александра Квасьневского.

По его словам, Украина не ведет борьбу с российской агрессией для того, чтобы другие государства навязывали ей собственное видение истории или определяли, кого украинцам уважать.

Кучма также напомнил о совместном заявлении Украины и Польши 2003 года, построенном на принципе «Прощаем и просим прощения», которое вместе с тогдашним президентом Польши Александром Квасьневским было провозглашено при духовном посредничестве Папы Римского Иоанна Павла II.

В то же время Кучма выразил надежду, что нынешний кризис не разрушит стратегическое партнерство между двумя странами.

Третий президент Украины Виктор Ющенко также отказался от награды, которую ему также вручал тогдашний президент Польши Александр Квасьневский в 2005 году.

О решении Ющенко сообщила его пресс-секретарь Ирина Ванникова.

В заявлении подчеркивается, что орден Белого Орла был знаком отличия не только для конкретного президента, но и символом уважения к украинскому народу, который уже много лет борется за свободу и независимость.

Именно поэтому Ющенко решил отказаться от награды в знак несогласия с решением польской стороны в отношении Владимира Зеленского.

Петр Порошенко сообщил о своем отказе от ордена в соцсети Х. Он назвал решение Кароля Навроцкого ошибочным и несправедливым по отношению к украинскому народу, отметив, что подобные шаги лишь ослабляют единство между Украиной и Польшей.

Пятый президент Украины подчеркнул, что его решение не направлено против польского народа, а является ответом исключительно на действия польского президента. Порошенко также подчеркнул, что исторические споры не должны определять будущее украинско-польских отношений.

Как известно, Порошенко получал орден в 2014 году от тогдашнего президента Польши Бронислава Коморовского.

Напомним, ранее о своем отказе от польских наград объявили министр МИД Украины Андрей Сибига и руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Так они отреагировали на решение Навроцкого лишить Владимира Зеленского Ордена Белого орла.

Сам Зеленский, комментируя решение польского лидера, обратил внимание на то, что кавалерами Ордена продолжают оставаться некоторые противоречивые исторические фигуры.

Как известно, напряжение между Украиной и Польшей началось после того, как президент Украины присвоил одному из подразделений ССО почетное наименование в честь Героев УПА ради восстановления исторических традиций украинской армии. В Польше этот шаг восприняли крайне остро из-за исторической оценки деятельности УПА, которую в польском обществе связывают с Волынской трагедией 1943 года.

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