В Польше заявили о «глупости со стороны Украины» на фоне скандала с орденом Зеленского

Спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый назвал «скандальным» решение Украины о присвоении подразделению наименования в честь Героев УПА, но заявил, что Варшава должна действовать рассудительно. По его словам, эскалация в отношениях между Украиной и Польшей сыграет на пользу только россии.

Об этом он сказал в эфире Polsat News.

21 июня 2026, 10:03 «Гордая польская нация»: Навроцкий объяснил, почему забрал у Зеленского Орден Белого Орла Президент Польши Кароль Навроцкий объяснил, что лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла из-за решения украинского лидера, которое, по его словам, перешло «болевой порог» поляков.

Чажастого попросили прокомментировать решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского высшей польской награды. Лидер «Новой левой» заявил, что не хочет становиться на сторону ни одной из сторон в этом вопросе.

«В Польше сейчас нет смысла критиковать или поддерживать кого-то в таких вопросах, поскольку это вызывает эмоции. Независимо от того, хорошие они или плохие, и с какой стороны. Это ни к чему не приведет», – сказал Чажастый.

Он также заявил, что разжигание настроений и напряжения во время войны является неразумным, особенно на фоне усиления радикальных политических сил в мире.

В то же время спикер Сейма резко раскритиковал решение Киева относительно наименования украинского подразделения.

«Решение Украины относительно названия УПА было скандальным. Оно было неправильным, я осуждаю это решение. Но пытаемся ли мы как-то выйти из этого конфликта и этого спора?» – сказал он.

Чажастый заявил, что в этой ситуации нужно принимать рассудительные решения и делать рассудительные шаги. По его словам, кто-то должен «отстраниться от той глупости», которая произошла со стороны Украины.

В то же время он подчеркнул, что Польша будет независимой и сильной тогда, когда независимой и сильной будет Украина. Чажастый поставил вопрос, что лучше в перспективе на 5-10 лет – вести диалог или разрушать контакты.

Спикер Сейма заявил, что, несмотря на «скандальное решение президента Зеленского», эскалация в переговорах сыграет на пользу россии.

«Хочу сказать, что Польша без Украины не будет в безопасности. Повторяю это еще раз. Но Украина без Польши не вступит в Европейский Союз. Возможно, нам наконец следует выдвинуть условия», – сказал Чажастый.

Он добавил, что Польша должна действовать рассудительно, поскольку переговоры «с приставленным к голове пистолетом» вряд ли дадут результат, независимо от того, кто прав.

«Пока народы не простят друг друга, ни один политик не решит это за них. Знаете, что для этого нужно? Время», – подытожил Чажастый.

Напомним, 19 июня Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла – высшей награды Польши, которой украинского президента наградил бывший глава польского государства Анджей Дуда.

На фоне этого ряд украинских чиновников и политиков заявили об отказе от польских наград. В частности, о таких решениях сообщили министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, а также бывшие президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Сам Зеленский отправил свой орден польскому президенту по почте. Он заявил, что Украина «не будет спорить» с решением Польши, но выразил надежду, что «будущее подтвердит уважение к украинцам».

Скандал возник после того, как 26 мая Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ почетного наименования «имени Героев УПА». В документе указано, что целью решения является «восстановление исторических традиций национального войска».

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