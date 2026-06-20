В Запорожье выросло количество жертв и пострадавших из-за удара рф

Национальная безопасность
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Количество погибших в результате российского удара по городу Запорожье увеличилось до пяти человек, пострадавших уже 10.
Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Количество погибших в результате сегодняшнего российского удара по городу Запорожье увеличилось до пяти человек.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров.

«Уже пять погибших и десять пострадавших – увеличивается количество потерь из-за вражеской атаки на Запорожье», – написал он.

Федоров рассказал, что спасатели достали из-под завалов частного дома тело женщины.

Напомним, вечером 20 июня оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Запорожью. Изначально сообщалось о четырех погибших и шести пострадавших.

Также сообщалось, что 20 июня в Никополе Днепропетровской области под удар попали автомобили «Укрпочты». В связи с этим почтовый оператор принял решение временно приостанавить работу передвижных почтовых отделений в Никопольском районе.

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