Рф атаковала Николаевщину «Молниями»: повреждены детсад, АЗС и многоэтажки

В Николаеве в результате боевой работы и падения обломков повреждены учреждение дошкольного образования, а также частные дома. Пострадавших и погибших нет.
Об этом сообщили мэр Николаева Александр Сенкевич и Николаевская ОВА.
По словам Сенкевича, на месте работают сотрудники администрации района. Они обследуют жилой сектор и фиксируют все повреждения.
«К счастью, обошлось без пострадавших и жертв», – сообщил мэр.
В Николаевской ОВА добавили, что россияне трижды атаковали Снигиревскую громаду «Молниями».
В результате этих атак в громаде повреждены АЗС и многоквартирные дома.
Напомним, рф атаковала Украину 99 дронами Shahed и другими БПЛА. ПВО сбила или подавила 92 цели, однако зафиксированы попадания и падение обломков.
В Харькове зафиксировано попадание управляемых авиационных бомб по Холодногорскому району города. Одна из них упала на жилой дом.
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