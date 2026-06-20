Рф атаковала Николаевщину «Молниями»: повреждены детсад, АЗС и многоэтажки

В Николаеве в результате боевой работы и падения обломков повреждены учреждение дошкольного образования, а также частные дома. Пострадавших и погибших нет.

Об этом сообщили мэр Николаева Александр Сенкевич и Николаевская ОВА.

20 июня 2026, 09:07 Украинская ПВО уничтожила более 90 дронов во время ночной атаки россиян Силы ПВО уничтожили 92 из 99 БПЛА, однако часть беспилотников достигла своих целей. Зафиксированы попадания 7 ударных дронов на трех локациях.

По словам Сенкевича, на месте работают сотрудники администрации района. Они обследуют жилой сектор и фиксируют все повреждения.

«К счастью, обошлось без пострадавших и жертв», – сообщил мэр.

В Николаевской ОВА добавили, что россияне трижды атаковали Снигиревскую громаду «Молниями».

В результате этих атак в громаде повреждены АЗС и многоквартирные дома.

Напомним, рф атаковала Украину 99 дронами Shahed и другими БПЛА. ПВО сбила или подавила 92 цели, однако зафиксированы попадания и падение обломков.

В Харькове зафиксировано попадание управляемых авиационных бомб по Холодногорскому району города. Одна из них упала на жилой дом.

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