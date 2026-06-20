В Харькове управляемая авиабомба попала в жилой дом: под завалами люди (дополнено)

В ночь на 20 июня в Харькове зафиксировано попадание управляемых авиационных бомб (УАБ) по Холодногорскому району города. Одна из них упала на жилой дом.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Сначала сообщалось об ударе авиабомбой по частному жилому сектору, однако позже было уточнено, что попадание пришлось в двухэтажный многоквартирный дом.

По предварительной информации, под завалами могут находиться по меньшей мере четыре человека. В одном из домов в момент удара заблокированной оказалась женщина.

Также городской голова сообщил, что под завалами может быть ребенок. Уже известно о как минимум пяти пострадавших, среди них маленький мальчик. Одного человека удалось деблокировать, он находится в тяжелом состоянии.

На месте продолжаются аварийно-спасательные работы и разбор завалов. Информация о количестве пострадавших и возможных погибших уточняется.

Дополнено. В результате удара в Холодногорском районе пострадали 60-летний и 49-летний мужчины, 54-летняя и 87-летняя женщины. А также 6-летний ребенок.

Напомним, накануне россияне уже били УАБами по Холодногорскому району Харькова. Сообщалось о девяти пострадавших и более чем 40 поврежденных домах.

Также в больнице Харькова умер спасатель, который попал под обстрел 15 июня.

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