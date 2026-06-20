Украинская ПВО уничтожила более 90 дронов во время ночной атаки россиян

Национальная безопасность
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Рф атаковала Украину 99 дронами Shahed и другими БПЛА. ПВО сбила или подавила 92 цели, однако зафиксированы попадания и падения обломков.
vechirniy.kyiv.ua

В ночь на 20 июня, российские войска совершили атаку 99 ударными беспилотниками по территории Украины.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, противник выпустил 99 ударных БПЛА типа Shahed, а также дроны типов «Гербера», «Италмас» и беспилотники-имитаторы «Пародия». Запуски осуществлялись с направлений Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 украинская противовоздушная оборона ликвидировала 92 БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны. В то же время зафиксированы попадания 7 ударных дронов на трех локациях, еще в трех местах обнаружено падение обломков сбитых беспилотников.

Напомним, в ночь на 20 июня в Харькове зафиксированы попадания управляемых авиационных бомб по Холодногорскому району города. Одна из них упала на жилой дом.

Накануне, 19 июня, стало известно, что в Харькове в больнице скончался спасатель ГСЧС Николай Деркач, получивший тяжелые ранения во время повторного российского обстрела города в ночь на 15 июня.

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