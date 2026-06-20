Генштаб показал спутниковые снимки Московского НПЗ после удара украинских дронов

Национальная безопасность
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Генеральный штаб ВСУ обнародовал спутниковые снимки Московского НПЗ, который ранее попал под удар украинских беспилотников.
Фото: t.me/GeneralStaffZSU

Генеральный штаб ВСУ обнародовал спутниковые снимки Московского нефтеперерабатывающего завода, который ранее попал под удар украинских беспилотников.

Фотографии были опубликовано в Telegram-канале Генштаба.

«Если будет пылать Украина – будет пылать Москва»: Зеленский призвал закончить войнуУкраина будет отвечать на атаки российской федерации зеркально и не станет сидеть тихо. Об этом заявил президент Украины Зеленский и призвал путина завершить войну.

Как сообщили в Генштабе, среди поврежденных объектов – установка первичной переработки нефти АВТ-6, комбинированная установка переработки нефти, а также четыре резервуара для хранения нефтепродуктов.

В частности, поражены три емкости объемом по 10 тысяч кубометров и одна емкостью 30 тысяч кубометров.

На фото зафиксировано полное уничтожение двух резервуаров вертикального стального типа – емкостью 10 тысяч и 30 тысяч кубометров.

Напомним, атаку украинских ударных дронов по Москве 18 июня назвали одной из самых массовых за последние два года. Российские власти утверждали, что вблизи их столицы якобы было сбито около 194 дронов, однако другие беспилотники все же нанесли удар по Московскому НПЗ. Также Москву повторно атаковали дроны и 19 июня.

В ISW объяснили, как россия может использовать атаки дронов на Москву в своих целях.

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