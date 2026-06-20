234 столкновения и почти 10 тысяч дронов: где горячее всего на фронте

В течение минувших суток на фронте зафиксировано 234 боевых столкновения. Самая горячая ситуация была на Покровском, Константиновском, Лиманском, Славянском и Гуляйпольском направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

19 июня 2026, 11:55 Украина и США обсуждают замораживание войны по линии фронта – The Economist Украина и США рассматривают сценарий фактического «замораживания» боевых действий вдоль нынешней линии фронта как промежуточный вариант деэскалации.

По данным Генштаба, за минувшие сутки армия рф потеряла 1240 военных. Общие потери россии с начала полномасштабного вторжения составляют 1 390 660 военных.

За минувшие сутки войска рф нанесли 90 авиационных ударов и сбросили 278 управляемых авиабомб. Также оккупанты применили 9561 дрон-камикадзе и осуществили 2983 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск, в частности 44 – из реактивных систем залпового огня.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 20 районов сосредоточения живой силы россиян и четыре пушки.

Кроме личного состава, за сутки украинские военные обезвредили один танк, четыре боевые бронированные машины, 88 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, семь наземных робототехнических комплексов, 2246 беспилотников, 476 единиц автомобильной и пять единиц специальной техники россиян.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях войска рф нанесли два авиационных удара с применением пяти КАБ, а также осуществили 73 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты 10 раз атаковали позиции Сил обороны в районах Прилепки, Избицкого, Волчанска, Охримовки и Двуречанского.

На Купянском направлении россияне пять раз атаковали в сторону Купянска, Куриловки, Богуславки и Мирового.

На Лиманском направлении войска рф 14 раз пытались вклиниться в оборону ВСУ. На Славянском направлении оккупанты штурмовали 11 раз.

На Краматорском направлении враг дважды атаковал в районах Часового Яра и Веролюбовки.

На Константиновском направлении войска рф осуществили 19 атак в районах Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Русиного Яра, Вольного, Торецкого и Кучерового Яра.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 29 штурмовых действий в районах Ивановки, Нового Донбасса, Родинского, Новоалександровки, Белицкого, Новогришино, Сергеевки, Котлиного, Удачного, Филии, Васильевки, Молодецкого и Новопавловки.

На Александровском направлении россияне провели три штурмовых действия в районах Калиновского, Вербового и Александровграда.

На Гуляйпольском направлении оккупанты осуществили 30 атак. Враг атаковал в сторону Рыбного, Нового Запорожья, Доброполья, Горького, Воздвижевки, Староукраинки, Оленоконстантиновки, Верхней Терсы, Гуляйпольского, Чаривного, Любицкого, Мирного и Новоселовки.

На Ореховском направлении Силы обороны остановили две попытки россиян продвинуться вперед в районе Степногорска.

На Приднепровском направлении войска рф атакующих действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок армии рф не выявлено.

Напомним, ранее иностранные СМИ писали, что российская армия существенно замедлила продвижение на фронте в Украине и сейчас не имеет возможности быстро захватить весь Донбасс.

Также аналитики Института изучения войны заявляли, что территориальные амбиции россии полностью противоречат реальной ситуации на поле боя.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что количество наступательных действий ВСУ впервые превысило российские атаки.

А военный обозреватель Денис Попович проанализировал ситуацию и рассказал, действительно ли россия теряет инициативу на поле боя.

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