Рф засыпала фронт КАБами и дронами: Генштаб назвал самые горячие направления

На фронте в течение минувших суток, 13 июня, произошло 229 боевых столкновений. Активнее всего армия рф наступала на Покровском, Гуляйпольском и Лиманском направлениях, при этом ее потери за сутки составили 1440 военных.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 14 июня.

11 июня 2026, 04:28 Начальник Генштаба объяснил, от чего зависит демобилизация военных в Украине Начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов заявил, что демобилизация военнослужащих напрямую зависит от темпов мобилизации. В Генштабе объяснили условия возможного увольнения бойцов со службы.

По уточненной информации, российские войска за сутки нанесли 127 авиационных ударов и сбросили 391 управляемую авиационную бомбу. Кроме того, армия рф применила 9192 дрона-камикадзе и осуществила 3001 обстрел позиций украинских военных и населенных пунктов, в частности 112 – из реактивных систем залпового огня.

Российским авиаударам подверглись, в частности, Павловка, Пустогород, Лужки и Бруски Сумской области.

В то же время украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 12 районов сосредоточения живой силы российского войска, две артиллерийские системы и пункт управления беспилотниками.

Общие потери россии за 13 июня составили 1440 военнослужащих. Также Силы обороны обезвредили пять танков, 14 боевых бронированных машин, 57 артиллерийских систем, три РСЗО, одно средство ПВО, 13 наземных робототехнических комплексов и 2132 беспилотника.

Кроме того, украинские военные уничтожили или повредили 401 единицу автомобильной техники, одну единицу специальной техники и тяжелую огнеметную систему армии рф.

Больше всего атак россияне осуществили на Покровском направлении. Там Силы обороны остановили 39 штурмов в районах Васильевки, Родинского, Шевченко, Новоподгородного, Покровска, Гришино, Котлино, Удачного, Новопавловки и в направлении Белицкого, Дорожного, Ганновки, Нового Шахового, Кучерового Яра и Сергеевки.

На Гуляйпольском направлении зафиксировали 32 атаки. Бои продолжались в районах Рыбного, Оленоконстантиновки, Гуляйпольского, Терноватого, Зализничного, Верхней Терсы, Чаровного и в направлении Горького, Доброполья и Воздвижевки.

На Лиманском направлении российское войско 17 раз пыталось вклиниться в украинскую оборону в районе Нового Мира, Дробышево, Лимана, Дибровы, Торского, Озерного и в направлении Шийковки, Новоегоровки и Надежды.

На Славянском направлении россияне штурмовали 14 раз в районе Закотного и в направлении Николаевки, Кривой Луки и Рай-Александровки. Еще 14 атак зафиксировали на Константиновском направлении – вблизи Плещеевки, Константиновки, Иванополья и Ильиновки.

На Южно-Слобожанском направлении было семь атак в районах Волчанска, Избицкого, Зибино и в направлении Лимана. На Купянском направлении Силы обороны остановили одну попытку россиян продвинуться к Новоплатоновке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки произошло два боевых столкновения. Россияне нанесли три авиаудара с применением девяти КАБов и осуществили 82 обстрела позиций украинских военных и населенных пунктов.

На Ореховском направлении украинские военные остановили три попытки продвижения россиян в районах Степового, Степногорска и в направлении Приморска. На Приднепровском направлении Силы обороны отбили одну атаку в направлении Антоновского моста.

На Краматорском направлении наступательных действий не зафиксировали. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок армии рф не выявлено.

Напомним, ранее иностранные СМИ писали, что российская армия существенно замедлила продвижение на фронте в Украине и сейчас не имеет возможности быстро захватить весь Донбасс.

Также аналитики Института изучения войны заявляли, что территориальные амбиции россии полностью противоречат реальной ситуации на поле боя.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что количество наступательных действий ВСУ впервые превысило российские атаки.

А военный обозреватель Денис Попович проанализировал ситуацию и рассказал, действительно ли россия теряет инициативу на поле боя.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.