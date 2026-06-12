«На линии огня живет 6 млн граждан»: Буданов анонсировал спецстатус для прифронтовых территорий

В Украине хотят разработать комплексный закон о специальном правовом статусе прифронтовых территорий. Необходимость такого решения связана с тем, что более 6 миллионов граждан продолжают жить в общинах, регулярно подвергающихся российским обстрелам и разрушениям.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов после координационного совещания с участием премьер-министра Юлии Свириденко, представителей правительства, профильных ведомств и народных депутатов.

25 марта 2026, 19:03 В каких областях проживает больше всего и меньше всего внутренних переселенцев Как менялось количество ВПЛ в разных областях на протяжении вторжения рф – на инфографике «Слово и дело».

По его словам, сегодня более 6 миллионов украинцев в десяти областях фактически живут на линии огня. Несмотря на постоянную опасность, эти люди остаются в своих общинах, работают и поддерживают функционирование регионов.

Буданов говорит, что условия жизни на прифронтовых территориях существенно отличаются от ситуации в относительно безопасных регионах страны, поэтому временные решения уже не способны обеспечить надлежащую поддержку местного населения.

Среди основных проблем, требующих решения, он назвал защиту энергетической инфраструктуры, дефицит местных бюджетов, неравенство социальных выплат для внутренне перемещенных лиц, а также недостаточные гарантии безопасности для медиков, педагогов и работников коммунальных служб.

Для подготовки соответствующих изменений планируют создать межведомственную рабочую группу. Она должна разработать единый закон, который будет определять особенности работы органов власти и функционирования общин в районах, находящихся под постоянной угрозой боевых действий.

Напомним, ранее Кабмин продлил до конца текущего года действие программы помощи для больниц и медицинского персонала, работающих в непосредственной близости от линии фронта и в зонах боевых действий.

Также сообщалось, что с начала года подразделения Государственной специальной службы транспорта защитили от вражеских беспилотников 822 километра автодорог в прифронтовых регионах. Параллельно с этим успешно отремонтировали и вернули в эксплуатацию более 170 километров разрушенных обстрелами логистических маршрутов.

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