Правительство усилит поддержку прифронтовых общин: детали

Правительство планирует усилить финансовую и социальную поддержку прифронтовых общин, в которых сейчас проживают более 6 миллионов человек. В ближайшее время предусмотрено выделение дополнительных дотаций местным бюджетам и внедрение новых мер для обеспечения стабильной работы критической инфраструктуры.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

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По ее словам, Кабинет Министров готовит решение касательно распределения дополнительного финансирования для общин, находящихся вблизи линии фронта.

Свириденко отметила, что в 216 общинах десяти прифронтовых областей продолжают жить более 6 миллионов украинцев. Несмотря на регулярные российские обстрелы, там функционируют образовательные учреждения, больницы, предприятия и коммунальные службы.

Премьер-министр подчеркнула, что правительство уже реализует комплексный пакет из 60 программ поддержки таких территорий. Инициативы охватывают сферы образования, здравоохранения, социальной защиты населения и экономической устойчивости общин.

В сфере образования предусмотрено развитие безопасной инфраструктуры, в частности строительство подземных школ и детских садов. Также продолжается обеспечение бесплатным горячим питанием более 728 тысяч школьников.

В медицинской отрасли правительство продолжает финансирование учреждений здравоохранения, обеспечивает дополнительные выплаты медикам и внедряет программы поддержки врачей.

Отдельный блок помощи направлен на внутренне перемещенных лиц, социально уязвимые категории населения и поддержку украинских производителей в рамках государственной программы «Сделано в Украине».

Кроме того, Кабмин усиливает подготовку прифронтовых общин к следующему отопительному сезону. В частности, речь идет об обеспечении резервными источниками электроэнергии, стабильным теплоснабжением и водоснабжением в рамках планов устойчивости.

Накануне руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что в Украине хотят разработать комплексный закон о специальном правовом статусе прифронтовых территорий. Необходимость такого решения связана с тем, что более 6 миллионов граждан продолжают жить в общинах, регулярно подвергающихся российским обстрелам и разрушениям.

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