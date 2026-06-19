Украина и США обсуждают замораживание войны по линии фронта – The Economist

Украина и США обсуждают возможность сценария, при котором боевые действия могут быть фактически «заморожены» вдоль нынешней линии фронта.

Об этом сообщает The Economist со ссылкой на дипломатические источники и ход неформальных консультаций.

12 мая 2026, 18:40 Когда закончится война: действительно ли россия теряет инициативу Слова диктатора путина о том, что война скоро завершится, могут базироваться на ложных данных.

По данным издания, речь идет не о полноценном мирном соглашении, а скорее о промежуточном механизме деэскалации, который мог бы остановить активные боевые действия без немедленного политического урегулирования территориальных вопросов.

Один из вариантов, который обсуждается, предусматривает создание условий для снижения интенсивности боев в зоне шириной примерно 50–70 километров вдоль линии соприкосновения.

Такой подход рассматривается как возможный первый этап более широкого процесса, который в перспективе может включать дальнейшие договоренности о прекращении огня и формирование более долгой «архитектуры безопасности». В то же время, как подчеркивает The Economist, никаких финальных решений или согласованных текстов соглашений на данный момент не существует.

В то же время издание отмечает, что даже в случае реализации подобного сценария ключевые противоречия между сторонами останутся неурегулированными. В частности, речь идет о статусе оккупированных территорий и долгосрочных гарантиях безопасности, которые остаются главным препятствием для любого окончательного мирного урегулирования.

The Economist также отмечает, что идея «замораживания» войны рассматривается как прагматичный вариант стабилизации ситуации на фронте, но не как завершение конфликта.

Напомним, в начале года издание The Wall Street Journal писало, что наиболее вероятным сценарием развития войны в Украине в 2026 году является продолжение боев на истощение, при этом дипломатические переговоры между Киевом и Москвой остаются без прорыва.

В то же время аналитики крупнейшего банка США JPMorgan Chase считают, что наиболее вероятным сценарием завершения войны в Украине является так называемый «финский сценарий». По их мнению, война, вероятно, завершится путем переговоров, поскольку ситуация на фронте фактически зашла в позиционный тупик.

А по данным нашего исследования, 17% украинцев согласны на компромиссы на переговорах, в частности на вынужденное «замораживание» линии фронта, но без официального отказа от оккупированных земель. Другие 17% респондентов называют такое условие «вполне приемлемым для максимально быстрого окончания войны».

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